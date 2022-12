Préparez-vous à vivre le plus grand match de football de l’année ! Découvrez les compositions possibles pour la finale entre l’Argentine et la France

L’Argentine et la France disputent la finale de la Coupe du monde Qatar 2022 au stade Lusail, dimanche. Les entraîneurs des deux équipes, Lionel Scaloni et Didier Deschamps, tentent de cacher leurs cartes, mais des détails émergent sur leurs plans de composition.

Dans le cas de l’Argentine, les informations les plus proches de l’Albiceleste suggèrent que Scaloni se protégerait avec trois défenseurs centraux : Lisandro Martínez, Cristian Romero et Nicolás Otamendi. De cette façon, il jouerait avec deux ailiers longs comme Nahuel Molina et Marcos Acuña. Dubi’ Martínez protégera le but.

Au milieu de terrain, De Paul jouera un rôle central avec le talentueux Enzo Martínez et le solide Mac Allister, tandis qu’en attaque, il y aura Leo Messi et Julián Álvarez.

Le seul changement serait que Scaloni opte finalement pour le vétéran Di Maria, désormais rétabli, et joue avec un back four, avec Lisandro Martinez comme remplaçant.

La France revient a ses bases

Quant à la France, Deschamps a montré ses 24 joueurs disponibles à l’entraînement, donc tout porte à croire qu’il pourra jouer avec son onze de base contre l’Argentine.

L’entraîneur a dû se passer d’Upamecano et de Rabiot en demi-finale contre le Maroc à cause d’un virus, qui a également laissé Coman, Varane et Konaté sur la touche.

Fofana et Konaté lui-même étaient les deux nouvelles recrues de Deschamps pour la demi-finale, mais si Upamecano et Rabiot sont à 100 % de leur forme et se sont entraînés lors des deux dernières séances, ils devraient être dans le onze de départ.

Le capitaine Lloris sera dans les buts, avec Kounde, Varane, Upamecano et Theo Hernandez en défense, Tchouaméni, Rabiot et Griemzann au milieu de terrain et Dembélé, Giroud et Mbappé en attaque.

Équipes probables

Argentine : « Dibu » Martínez ; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Acuña ; De Paul, Enzo Martínez, Mac Allister ; Messi et Julián Álvarez.

France : Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez ; Tchouaméni, Rabiot, Griezmann ; Dembélé, Giroud et Mbappé.

Arbitre : Szymon Marciniak

Heure : 16h00 (18h00 au Qatar)