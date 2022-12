Leo Messi : le match de sa vie se joue aujourd’hui

« Je préfère une Coupe du monde à cinq Ballon d’Or. Les trophées collectifs sont supérieurs aux trophées individuels. Ce serait le plus de gagner une Coupe du monde« , a déclaré Leo Messi lors du gala du Ballon d’Or en 2016. C’est son rêve. Le point d’orgue bien mérité de sa carrière, mais il doit d’abord détrôner la France, championne du monde, un rocher qui abat sans pitié ses rivaux en cours de route.

L’Argentine mettra toute la passion incarnée par son capitaine et la France bénéficiera de la force de l’expérience d’avoir vécu des combats similaires. L’équipe de Deschamps a été finaliste de l’Euro 2016 et a remporté la Coupe du monde en 2018. Aujourd’hui, ils visent à remporter leur troisième étoile, tout comme l’Albiceleste, même s’ils peuvent répéter le titre. Ce serait la première équipe à y parvenir depuis 60 ans, lorsque le Brésil de Pelé l’a remporté.

Le stade de Lusail sera Albiceleste

Le stade de Lusail aura une saveur typiquement Argentine. Quelque 45 000 Argentins sont attendus dans les tribunes, soit plus de la moitié de la capacité. La présence française sera minimale. En outre, on estime que 7 000 autres supporters de l’équipe sud-américaine se sont rendus à Doha sans billet. Les écrans de la Fan Zone de la FIFA et du stade seront remplis de leurs fans. Leurs chants résonneront comme jamais auparavant.

Le stade sera coloré par 4 000 ballons, 6 000 drapeaux, 2 000 écharpes, dix bannières de 40 mètres de long et divers autres articles destinés aux supporters. Le stade aura un air de la finale au Monumental de River en 1978 avec Mario Alberto Kempes comme joueur vedette et César Luis Menotti comme entraîneur.

Comme dans le « Monumental » de River en 1978

Une atmosphère conçue pour pousser l’Argentine et Leo Messi, avec l’esprit de Diego Armando Maradona flottant en permanence dans l’air. Le moment est venu pour la star formée à La Masia de prendre le relais pour de bon. En 2014, il est resté avec le miel sur les lèvres et, à 35 ans, il aspire à devenir la grande légende incontestée de l’histoire.

Messi joue pour la Coupe du monde et aussi pour de nouvelles distinctions individuelles. Dans la lutte pour le Soulier d’or, Leo et Mbappé sont à égalité avec cinq buts, mais le vainqueur serait désormais l’Argentin pour avoir fourni trois passes décisives contre deux pour le Français. Deux personnalités qui marquent de leur empreinte le football mondial.

L’ancien Blaugrana compte sept Ballons d’Or et quatre Ligues des champions à son actif. Mbappé a déjà remporté une Coupe du monde, en 2018, et à 23 ans, il aspire à collectionner les distinctions au cours des prochaines années, devenant peut-être l’héritier de la « Pulga ».

Mbappé est entouré de joueurs qui croient de tout cœur en leur commandant Deschamps. Parmi eux, deux joueurs de Barcelone, Jules Kounde et Ousmane Dembélé. Ils sont l’aile droite de la France, même si le sélectionneur garde un œil sur ses joueurs blessés en défense et il n’est pas exclu que Kounde joue en défense centrale, laissant le flanc à Pavard.

La cage de Léo

Dans tous les cas, la physionomie de la France ne changera guère. Ils vont construire une cage autour de Messi et chercher à imposer leur supériorité physique.

L’Argentine, quant à elle, peut compter sur l’ingéniosité, l’improvisation et le talent de Leo, ainsi que sur l’air frais de jeunes comme Enzo Fernandez et Julian Alvarez, capables de réaliser n’importe quelle action qui pourrait faire basculer le match.

L’Argentine a de l’imagination et du cœur. L’émotion a été renforcée par une lettre du fils aîné de Messi, Thiago, qui encourageait son père à devenir un champion : « Je veux gagner la troisième, je veux être champion du monde, et nous pouvons voir Diego depuis le ciel. Don Diego la Tota encourageant Lionel. Répéter ».

Compositions probables

Argentine : « Dibu » Martínez ; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Acuña ; De Paul, Enzo Martínez, Mac Allister ; Messi et Julián Álvarez.

France : Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez ; Tchouaméni, Rabiot, Griezmann ; Dembélé, Giroud et Mbappé.

Arbitre : Szymon Marciniak

Heure : 16h00 (18h00 au Qatar)