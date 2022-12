Découvrez qui se cache derrière Marciniak, l’arbitre de la finale Argentine – France !

Le Polonais Szymon Marciniak a trouvé le prix qu’il cherchait depuis longtemps en étant nommé arbitre principal de la finale de la Coupe du monde Qatar 2022 entre l’Argentine et la France à Lusail, un an après avoir surmonté un problème cardiaque.

« J’ai traversé une période très difficile au cours de la dernière année et demie. J’avais une tachycardie, c’est un problème cardiaque. Au début, c’était très difficile pour moi et j’ai dû arrêter d’arbitrer« , a déclaré Marciniak aux médias de la FIFA.

« J’ai raté l’EURO, ce qui, pour un arbitre dans la force de l’âge, a été un sentiment terrible« , a-t-il poursuivi, « seuls moi et mon équipe savons à quel point cela a été difficile pour moi« . Maintenant, la vie me le rend et je ne peux m’empêcher de sourire car c’est un sentiment formidable », a déclaré l’arbitre polonais de 41 ans.

« Être l’arbitre d’une finale de Coupe du monde est incroyable, pour être honnête. Je suis très fier de moi et de mon équipe car, bien sûr, il n’y a pas que Szymon Marciniak, il y a toute une équipe« , a-t-il déclaré.

« Nous travaillons depuis toujours et nous sommes comme une famille : nous gagnons ensemble, parfois nous perdons ensemble« , a déclaré Marciniak à propos de ses arbitres assistants de dimanche, Paweł Sokolnick et Tomasz Listkiewicz.

Marciniak arbitrera dimanche son troisième match à la Coupe du monde Qatar 2022 après avoir arbitré la victoire 2-1 de la France sur le Danemark en phase de groupe et la victoire 2-1 de l’Argentine sur l’Australie en huitième de finale.

Il s’agit de sa deuxième participation à la Coupe du monde après Russie 2018, où il avait arbitré les matchs Argentine-Islande (1-1) et Allemagne-Suède (2-1).

Il a également arbitré la France lors de deux matches amicaux. L’un en octobre 2014, à Saint Denis contre le Portugal lors d’une victoire 2-1 avec des buts de Karim Benzema et Paul Pogba et un autre à Solna contre la Suède en 2020 dans lequel la France s’est imposée 1-0 avec un but de Kylian Mbappé.

Il est un habitué de la Ligue des champions – la saison dernière, il a arbitré le match aller de la demi-finale entre Liverpool et Villarreal – des qualifications européennes, en arbitrant l’Euro 2016, ainsi que la Coupe arabe de la FIFA 2021, également disputée au Qatar.

Son dernier match avant la Coupe du monde a été le match de Ligue des champions entre Marseille et Tottenham. Le club londonien s’est imposé 2-1 grâce à un but en prolongation du Danois Pierre Emile Hojbjerg.

L’arbitre polonais, qui était à l’origine footballeur dans le club de sa ville natale, Wisla Plock, s’est reconverti dans l’arbitrage après avoir été exclu et avoir parlé à l’arbitre qui lui a montré le carton rouge.