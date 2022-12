Deschamps a-t-il vraiment dit NON à Benzema ? On vous dévoile la raison !

La relation entre Didier Deschamps et Karim Benzema semble être rompue. C’est ce que disent la France et Madrid, qui affirment que si l’entraîneur n’a pas attendu que Benzema se remette de sa blessure (il aurait pu jouer à partir des huitièmes de finale), c’est uniquement parce que la relation entre les deux n’est pas la bonne.

Selon le journaliste « Qatari« , cette relation s’est brisée pour une raison précise. Selon ses informations, Didier Deschamps est contrarié car lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Benzema n’a pas mentionné son nom parmi les remerciements. Rappelons que le coach était important pour le retour de l’attaquant du Real Madrid sous le maillot français.

Mais ce fait, ainsi que d’autres gestes qui n’ont pas du tout plu à Deschamps, ont été plus que suffisants pour que le sélectionneur décide de se passer de Benzema et de profiter de cette petite blessure pour le laisser hors de la Coupe du monde. La Fédération voulait maintenant que le « 9 » se rende à la finale en tant que spectateur, mais Benzema a déjà dit non, malgré le fait qu’officiellement il pourrait être vainqueur de la Coupe du monde puisqu’il n’a pas été écarté de l’équipe de France.