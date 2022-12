Le dernier match de la Coupe du Monde approche et Szymon Marciniak a sa stratégie : Découvrez comment l’arbitre se prépare pour cet événement unique !

Les arbitres polonais Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz et Paweł Sokolnicki débuteront le match le plus important de leur carrière dimanche à 16h00 : la finale Argentine – France de la Coupe du monde Qatar 2022. Il s’agit des officiels de match, qui seront rejoints par l’Américain Ismail Elfath comme quatrième officiel, le Polonais Tomasz Kwiatkowsk pour la VAR, le Vénézuélien Juan Soto pour l’AVAR, l’Américain Kyle Atkins pour la VAR du hors-jeu et le Mexicain Fernando Guerrero pour le support VAR.

Selon le média polonais TVP Sport, l’équipe d’arbitres passera les heures précédant le match à « se déconnecter du monde extérieur et à analyser le jeu des équipes« , mais leur préparation ira bien au-delà.

Ce samedi est, pour l’équipe, une journée pour se calmer et se déconnecter des messages des connaissances. Marciniak aurait éteint son téléphone et se serait concentré sur une analyse approfondie des équipes finalistes, en examinant les tactiques de l’Argentine et de la France. Ils veulent comprendre leur façon de jouer, leur tactique sur les corners et les coups francs, ainsi que leurs rituels défensifs sur les coups de pied arrêtés.

En outre, ils analyseront soigneusement tous les joueurs des deux équipes et identifieront qui pourrait être le « fauteur de troubles », c’est-à-dire un joueur qui cause beaucoup de problèmes sur le terrain. De plus, les juges chercheront à savoir s’il existe des relations ou des antécédents entre les joueurs et si des situations compliquées peuvent survenir.

Marciniak et compagnie sont accompagnés d’un analyste spécial, un entraîneur de football italien, qui les aidera dans tous ces aspects. En plus de travailler avec un professionnel, ce samedi, il s’agit de regarder des clips, des matchs de l’Argentine et de la France, ainsi que des situations difficiles de ces équipes lors des matchs précédents. Les arbitres discuteront en profondeur de la coopération dans certaines situations, notamment lors des coups de pied arrêtés, des remises en jeu (quel assistant doit regarder dans quelle direction, quels messages doivent être donnés au bon moment, etc.) Pour l’arbitre principal, les détails sont un élément clé de la coopération, qui joue un rôle essentiel dans le travail d’équipe.

Entre tous les travaux informatiques, les arbitres ont trouvé le temps ce samedi pour une séance d’entraînement et l’après-midi, ils chercheront une activité commune pour se promener, comme aller au musée.

Ensuite, les Polonais ont regardé ensemble le match pour la troisième et la quatrième place entre le Maroc et la Croatie, puis se sont rendus à un dîner de gala en compagnie d’Abdulrahman Al-Jassim, l’arbitre qatari du match pour la médaille de bronze.

En termes de repas, la journée se terminera par un dîner standard, avec des glucides complexes, des protéines maigres et des légumes.

Le dimanche commencera par un petit-déjeuner léger. Après cela, les fonctionnaires auront du temps libre et vers 13h00, ils iront déjeuner. Entre le dernier repas d’avant-match et le trajet vers le stade, un peu plus de temps libre pour, entre autres, faire une petite sieste, lire un livre, regarder un film ou communiquer avec la famille.

Quinze minutes avant de quitter l’hôtel, le traditionnel briefing avec le quatrième officiel et les arbitres VAR a lieu. Au cours du briefing, les règles de coopération et les hypothèses du match sont rappelées. Le départ pour le stade est généralement prévu deux heures avant le coup d’envoi. Après l’arrivée sur le terrain, c’est l’heure des procédures habituelles : inspection du terrain, vérification du système VAR et du DAG (technologie de la ligne de but). Ensuite, les juges rencontrent le délégué et les personnes chargées de la sécurité.

Dans les derniers instants avant le coup d’envoi, les arbitres passent les derniers instants dans le vestiaire à finaliser les détails. Depuis le vestiaire polonais, on peut généralement entendre de la musique à un volume assez élevé. Principalement du rock et de la guitare avec des groupes comme AC/DC, Iron Maiden, Motörhead ou The Sisters of Mercy. Cependant, il y a toujours une chanson de Roxette qui a une place spéciale dans la playlist musicale de Marciniak.

Juste avant le match, l’échauffement commence dans le vestiaire : mobilisation des articulations, étirements légers et travail avec le kinésithérapeute. Après l’échauffement initial, c’est au tour de l’échauffement principal sur la pelouse du stade.

Les derniers éléments du rituel d’avant-match consistent à enfiler la tenue et les équipements de communication. Ensuite, il est temps de sortir dans le tunnel, de contrôler les joueurs et ? pour donner le coup d’envoi.

Marciniak sera ainsi le 22e arbitre à officier le match le plus important de la Coupe du monde. L’histoire est encore à écrire