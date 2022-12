Deschamps a mis le feu à la Coupe du Monde Qatar 2022 : Le « virus du chameau » est-il responsable de son ironie envers Benzema ?

Didier Deschamps, a tranché le débat sur la possibilité d’un retour de Karim Benzema dans le groupe pour la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine dimanche, et a assuré qu’ils essaieront de prendre « le maximum de précautions » face au « virus du chameau« , qui a touché plusieurs joueurs cette semaine.

« Je sais qu’ils sont intéressés par cette question et je le comprends. Je ne veux pas entrer dans les détails. Nous avons pris un maximum de précautions et nous nous sommes adaptés, nous devons vivre avec ça« , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au sujet des joueurs touchés par le virus et de l’état de l’équipe avant la finale au stade Lusail. « Je vais bien. Quant aux joueurs, Ils étaient tous endormis quand je suis parti ce matin.Je n’ai pas les dernières informations. Nous avons géré du mieux que nous pouvions, dans la paix, en fonction des différentes situations, qui ne sont pas similaires. Nous verrons comment nous sommes demain pour être prêts pour ce grand match« , a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, l’équipe a enregistré cinq cas présentant des symptômes depuis le début de la demi-finale contre le Maroc (2-0). Raphael Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman sont les derniers en date et devraient être aptes à s’entraîner aujourd’hui, tandis que le défenseur Dayot Upamecano et le milieu de terrain Adrien Rabiot ont récupéré.

Le DT de Les Bleus s’est montré mal à l’aise lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité que Karim Benzema, qui a dû quitter le camp d’entraînement en raison d’une blessure, soit présent au stade ce dimanche, même s’il a précisé que ce ne sera pas sur le banc des remplaçants. « Il y a des joueurs qui ont été blessés, Benzema en fait partie. Maintenant, j’ai 24 joueurs. Me poser cette question me met mal à l’aise. Je ne m’occupe pas des invitations de joueurs, d’ex-joueurs ou de joueurs blessés. Certains seront là, d’autres non. Nous sommes 24. Nkunku, Benzema et Lucas Hernandez, qui ont fait partie du début de l’aventure, sont déjà sortis. Aujourd’hui, j’ai 24 joueurs pour la finale contre l’Argentine« , a-t-il déclaré.

Un jour plus tôt, l’attaquant avait fait un post suggestif sur son compte Instagram. « Je ne suis plus intéressé par tout ça.« Le lauréat du Ballon d’Or 2022 a écrit à côté d’un selfie le montrant sérieux et triste avec une casquette. Ne sachant pas à quoi le Français faisait référence, plusieurs de ses coéquipiers Merengues ont commenté avec des messages d’encouragement, alors que certains utilisateurs ont compris le message comme une protestation à son absence de la finale de la Coupe du monde du Qatar entre la France et l’Argentine, dimanche. Le message a atteint plus d’un million aime en moins d’une heure.

Concernant l’équipe d’Argentine, Deschamps a déclaré qu’elle devra s’adapter. « Aujourd’hui, nous sommes ici, en finale. L’Argentine, avec Lionel Scaloni, avait aussi des situations à gérer, la défaite lors du premier match contre l’Arabie Saoudite en était une. Je n’ai pas de soucis, je n’ai pas de stress.. L’important est de rester calme« , a-t-il déclaré. « Je sais que les Argentins, les fans de Messi, tout le monde, et même certains Français, veulent que l’Argentine gagne. Mais nous ne sommes pas d’accord avec cela », a-t-il déclaré en riant. « Certains de nos joueurs ont le privilège d’avoir déjà participé à plusieurs finales, et cela aide. Il est important de gérer ses émotions« , a-t-il expliqué.

Il est également conscient qu’il y aura une « prédominance » de supporters argentins dans les tribunes. « Je m’attends à une atmosphère festive. Le peuple argentin est un peuple passionné, il est passionné par son équipe et il y a une atmosphère positive. Ils chantent beaucoup, ils sont très expressifs. Mais nos rivaux ne sont pas dans les tribunes.. L’une des deux équipes aura une troisième étoile à la fin de ce match« , a-t-il prévenu. « Vous avez sept joueurs qui étaient déjà présents en 2018. Ce n’est vraiment pas la même équipe, ça n’a pas de sens de comparer. Les six matches qu’ils ont joués dans cette Coupe du monde, avec des systèmes et des joueurs différents, c’est quelque chose qui fonctionne pour nous. Ils peuvent faire quelque chose de différent en finale, nous pouvons faire quelque chose de différent en finale. Le Maroc l’a fait en demi-finale en passant à une défense à cinq« , a-t-il rappelé.

Enfin, Deschamps n’a pas voulu parler de son avenir. « L’équipe nationale de France est la meilleure chose qui me soit arrivée professionnellement, d’abord en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur. La chose la plus importante n’est pas moi, mais l’équipe. L’équipe nationale est au-dessus de tout, je suis à son service depuis dix ans. C’est bien de penser à moi, mais la seule chose que j’ai en tête est le match de demain« , a-t-il conclu.

Lloris souligne les « forces » de l’Argentine.

« Notre force est de nous adapter à tous les scénarios« , a déclaré le capitaine français. Hugo Lloris samedi, à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, lorsqu’on l’a interrogé sur les deux faces de son équipe, ambitieuse quand elle a besoin d’un but, conservatrice quand elle en a un. « Avec le niveau qu’il y a dans une Coupe du monde« , a-t-il dit. Nous devons être prêts à souffrir et de gérer les moments importants des matchs. Même si nous avons beaucoup souffert contre le Maroc, c’est tout à leur honneur », a déclaré le gardien de but, faisant référence à la performance remarquable de l’équipe nord-africaine.

« Demain, nous aurons un plan de jeu à respecter, même s’il y a des choses que nous n’avons pas encore préparées. La mentalité est irréprochable pour surmonter les moments difficiles. Nous pouvons jouer en possession du ballon ou en contre-attaque, la force de notre équipe est de s’adapter à tout type de scénario« , a-t-il poursuivi. Lloris a expliqué qu’ils ne devaient pas concentrer toute leur attention sur Lionel Messi : « C’est une équipe très bien organisée, très forte défensivement, qui joue très bien dans les transitions offensives et…« . Ils ont une nouvelle génération talentueuse. Même s’il fait partie de l’histoire de notre sport, ce n’est pas le match de Messi, ce sera un match entre l’Argentine et la France, deux vrais concurrents », a-t-il ajouté.

Lloris, 35 ans, a pour objectif dimanche à Lusail de devenir le premier capitaine à soulever deux Coupes du monde. Quand la finale de la Coupe du monde commencera, deviendra le gardien de but le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde. avec 20 apparitions, soit une de plus que l’Allemand Manuel Neuer, qui a été écarté en phase de groupe. « J’ai été privilégié et fier de remporter le trophée avec mes coéquipiers en 2018. Mais l’équipe est différente maintenant, la compétition et le contexte. C’est une autre histoire. Maintenant, nous sommes concentrés sur le présent, avec ce groupe, et nous voulons terminer de la meilleure façon possible« , a-t-il déclaré.

« Le plus dur est devant nous, nous devons nous préparer à toute éventualité, souffrir et faire des efforts malgré la fatigue, le virus et l’enchaînement des matchs. Nous devons terminer de la meilleure façon possible« , a-t-il ajouté. Lloris faisait référence au grand nombre de blessés de l’équipe de France avant le tournoi, y compris le Ballon d’Or Karim Benzema, et au virus dans le camp d’entraînement qui a touché plusieurs joueurs la semaine dernière. »Peu de gens croyaient en cette aventureMais nous sommes en finale quatre ans plus tard, nous allons tout donner pour gagner la dernière bataille« , a-t-il conclu.