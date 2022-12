Lionel Messi et Antoine Griezmann, une relation qui ne s’est pas épanouie à Barcelone et qui sera une rivalité lors de la finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

La question était inévitable. La question a été posée à chaque joueur français à la fin du match contre la France. Maroc dont la victoire 2-0 a confirmé que Les Bleus reviendrait à la finale de la Coupe du monde pour la deuxième année consécutive, cherchant à devenir le premier pays en 60 ans à défendre son titre.

Leurs adversaires qui les attendent ne sont autres que les Équipe nationale d’ArgentineLes journalistes présents dans la zone mixte ne voulaient savoir qu’une chose : ils voulaient savoir s’ils allaient pouvoir jouer pour l’Argentine ? Comment ils allaient vivre l’affrontement avec Lionel Messi?

Chaque footballeur a donné son propre avis sur le choc mais curieusement aucun n’a été aussi élogieux à propos de La Pulga que Antoine Griezmann qui a prononcé les mots qu’aucun joueurs des bleus n’a osé lui associer : « L’Argentine est une équipe qui marche très bien, et a le meilleur du monde« . La perturbation était telle que lorsque son collègue a été consulté Aurélien Tchouaméni sur les déclarations de son collègue, il a dû se rectifier au nom de toute l’équipe : « Je ne suis pas un membre de l’équipe. Pour moi, c’est Kylian (Mbappé). Je pense qu’il va prouver au prochain match qu’il est le meilleur joueur du monde. »

S’il y a quelqu’un qui a les connaissances au sein de l’équipe des finalistes pour faire cette affirmation, c’est bien Griezmann. Après tout, il a pu vivre l’expérience L’expérience de Messi des deux côtés du comptoir, la première en neuf ans de rivalité (quatre avec le Real Sociedadcinq avec Atletico Madrid) et ensuite dans deux comme partenaire à Barcelone. Et compte tenu de l’affinité historique de l’attaquant pour les joueurs sud-américains, notamment de ses excellentes relations avec le contingent uruguayen de l’équipe de France de football. À l’époque, on pensait que son association avec le 10 de Barcelone serait des plus fructueuses. Mais cela ne s’est pas produit.

Comme le rappelle L’Équipe, avant son arrivée en Catalogne, La Pulga avait déjà parlé de lui comme d’un rival en Liga, comme il l’a déclaré à la station de radio RAC1 : « Bien sûr que je l’aime bien. Il est l’un des meilleurs joueurs du moment.. Je ne sais pas s’il y a quelque chose avec lui ou pas, mais nous sommes heureux que les meilleurs joueurs viennent à Barcelone, et Antoine Griezmann est l’un d’entre eux« , s’était-il enthousiasmé en 2018, alors que les rumeurs d’une possible arrivée allaient bon train. L’Equipe rapporte même que les deux hommes s’échangeaient déjà des messages. Gerard Piqué agissant comme un intermédiaire. Cependant, peu de temps après, un événement est venu bouleverser les attentes du club culé : Griezmann a présenté un documentaire télévisé intitulé « .La décision« (inspiré par le joueur de basket-ball LeBron James qui a également annoncé son transfert au Miami Heat en 2010) dans lequel il a révélé qu’il allait éventuellement a choisi de rester à Madrid.

Cette détermination ne durera qu’un an à peine : en 2019, le FC Barcelone battra son record de transferts pour débourser 1,5 million d’euros. 120 millions d’euros pour lui, évitant les négociations avec son club pour activer sa clause de rachat. Mais dans le vestiaire blaugrana n’a pas oublié le rejet précédent, et la réception a été froide. Fondamentalement, son adaptation à l’équipe allait toujours être compliquée, étant donné qu’à l’Atlético, Griezmann a occupé des espaces similaires à ceux que la version 2019 de Messi a habité dans son club.donc le coach et le Ernesto Valverde comme son successeur Quique Setién n’a pas trouvé d’autre solution que de l’utiliser comme ailier gaucheloin du but et de sa zone d’influence.

En dehors du terrain, la situation n’était pas non plus des meilleures. Luis Suárez qui entretenait déjà de bonnes relations avec Griezmann par l’intermédiaire de son compatriote. Diego Godín alors capitaine de l’Atlético et parrain de la fille aînée du Français, est celui qui a fait le plus d’efforts pour l’intégrer dans l’équipe. Jusqu’à il est allé jusqu’à essayer de faire une sortie entre eux trois, avec Messi et leurs partenaires.tel que révélé par L’Équipe mais cela n’a pas eu l’effet escompté non plus. La distance entre les deux stars s’est accrue et les choses ne se sont pas améliorées sur le plan footballistique, bien au contraire : a été marqué par sa présence lors de la raclée 8-2 du Bayern Munich. en 2020, pour le Ligue des champions.

L’expérience a pris fin en 2021, lorsque toutes les parties se sont séparées. Un an après que le FC Barcelone ait montré la porte de sortie à Suarez, qui allait remporter la Liga avec l’Atletico Madrid, Messi a également été contraint de quitter contre sa propre volonté de quitter la Catalogne, s’installant à Paris Saint-Germain. Griezmann n’y restera pas non plus : le nouvel élu Joan Laporta n’a jamais caché son désir de se débarrasser du Français.qui avait un salaire élevé, et il a réussi à le faire vers la fin de la fenêtre de transfert par le biais de un prêt à Colchonerorencontre avec le « Pistolero ».

Cependant, malgré le fait que leur relation n’ait jamais pu s’épanouir, l’attaquant exprime toujours sa gratitude pour avoir pu partager une équipe avec La Pulga : « Je suis très reconnaissant d’avoir pu partager une équipe avec lui« . Peu de gens savent ce que c’est que d’être Messi, vous avez été un exemple pour moi, dans tous les sens du terme. », a-t-il écrit sur les médias sociaux lorsqu’il a appris que Leo allait quitter le club où il a passé 20 ans de sa vie. « Il ne s’agit pas d’un adieu mais d’un « à bientôt » ?« .

Et en effet, le temps a donné raison à Griezmann. Aujourd’hui, il aura l’occasion de retrouver Messi, non plus dans le cadre d’un match de championnat, mais dans ce qui sera peut-être le duel le plus important de la carrière des deux joueurs. Et c’est ainsi que le Français le vit, exprimant son respect pour son ancien coéquipier et l’équipe qui l’accompagne lors de la conférence de presse qui suivra la demi-finale de la Coupe du monde : « Je suis sûr qu’il pourra dire : ‘Je suis très fier de toi’.Bien sûr, ce sera différent contre l’Argentine. Avec Leo en face de nous, ce sera complètement différent.« , a-t-il reconnu. « Nous avons vu presque tous les matchs de la Coupe du monde et tous les matchs de l’Argentine. Nous connaissons Messi, mais ils ont un groupe derrière eux qui va jusqu’à la mort pour lui.. C’est un groupe qui fonctionne très bien, comme le nôtre. Ils ont tous les fans avec eux. Demain, nous verrons et analyserons comment nous pouvons leur faire mal et comment nous défendre contre eux. », conclut-il dans son analyse.