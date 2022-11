L’Allemagne contre la FIFA au sujet du brassard arc-en-ciel : « C’est de la censure ».

Le président de la fédération allemande de football, Bernd Neuendorf : « C’est une démonstration de force sans précédent« .

Oliver Bierhoff, manager de l’équipe allemande : « Ils peuvent nous retirer le brassard, mais nous continuerons à exprimer nos valeurs« .

L’intention de Neuer, comme celle de Harry Kane pour l’Angleterre, était de porter le brassard arc-en-ciel de la campagne « One Love » pendant la Coupe du monde au Qatar. Un geste symbolique de soutien à la communauté LGTBIQ+ dans un pays où l’homosexualité est criminalisée et où les libertés et les droits des différents groupes sont insuffisants.

Le gardien de but allemand et capitaine de l’équipe nationale a déclaré il y a deux jours qu’il tiendrait sa promesse, qu’il porterait le ruban arc-en-ciel pendant la Coupe du monde et qu’il ferait ses débuts avec lui lors du premier match contre le Japon.

Mais la menace a été mise à exécution et après que la FIFA ait publié une déclaration lundi menaçant de sanctions sportives toute personne portant un brassard autre que ceux distribués par la FIFA, personne ne portera le désormais célèbre brassard.

Si c’était le cas, Neuer ou tout autre capitaine pourrait recevoir un carton jaune avant le début du match. Un risque trop grand en conséquence d’une décision plus que répréhensible.

Bernd Neuendorf, président de la fédération allemande de football, a résumé le sentiment allemand et celui des autres équipes, qui ont dû immédiatement renoncer à leur idée.

« C’était une menace claire contre nous. Ils nous ont menacés de sanctions sportives. C’était une démonstration de pouvoir sans précédent de la part de la FIFA. Nous ne voulons pas mener cette bataille en faisant peser une charge sur nos joueurs« , a-t-il fait valoir.

Oliver Bierhoff, manager de l’équipe d’Allemagne et encore plus proche des joueurs, s’est fait le porte-parole du gardien de but et capitaine de l’équipe nationale allemande.

« Neuer est très déçu de ne pas pouvoir porter le brassard. Cela n’a plus rien à voir avec le football. Il y a beaucoup de colère. Ça ressemble à de la censure. On peut nous retirer le brassard, mais nous continuerons à exprimer nos valeurs« , a déclaré l’ancien attaquant.

Comme Neuer lui-même l’avait dit avant d’arriver au Qatar, c’était l’occasion de donner une voix à de nombreux groupes. Mais toutes ces aspirations ont été anéanties par la mesure adoptée par la FIFA, qui se fonde sur le règlement et sur le fait qu’elle pourrait créer un précédent pour d’autres motivations.

