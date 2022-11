Les favoris des paris sur la Coupe du monde Qatar 2022 : les cinq prétendants selon les derniers pronostics.

La Coupe du monde Qatar 2022 se joue également sur la planète des paris sportifs, où des millions de fans misent leur chance (et leur argent) sur ce qu’ils pensent ou spéculent sur les capacités d’une équipe. Le tournoi se déroule jusqu’au 18 décembre et, depuis qu’il s’est qualifié sans défaite lors des éliminatoires sud-américaines, le Brésil est le principal candidat au titre en raison de ce qu’il montre dans tous les stades et aussi des stars qu’il a à présenter. Leur consécration rapporte jusqu’à 5,00.

Dans la liste des 26 joueurs, Tité a eu le luxe de ne pas inclure Roberto Firmino, l’attaquant de Liverpool, ce qui montre le potentiel de l’équipe. Neymar, Vinicius Jr, Casemiro, Alisson Becker, Eder Militao, Marquinhos et Thiago Silva, pour ne citer que quelques-uns des noms de la sélection brésilienne qui tentera de mettre fin à 20 ans de disette et d’accroître son avance dans les livres d’histoire.

À l’approche du tournoi, l’Argentine est le deuxième pays le plus susceptible de remporter le tournoi avec une cote de 6,50. Leur progression dans la cote, malgré leur victoire dans la Copa America 2021, est liée aux difficultés de l’Angleterre et de la France, équipes qui, l’année dernière, ont accompagné le Brésil sur le podium des favoris et ont été reléguées dans les semaines précédant l’événement œcuménique.

La France a été la principale menace du Brésil pendant une longue période, mais sa forme irrégulière lors de la dernière Ligue des Nations – elle n’a gagné qu’un match sur cinq – lui a fait perdre son statut de favori pour la Coupe du monde. En plus de cela, ils ont été frappés de plein fouet par les blessures. Pour défendre son titre au Moyen-Orient, Didier Deschamps devra se passer de N’Golo Kanté et de Paul Pogba, deux milieux de terrain décisifs lors de Russie 2018, mais aussi de Karim Benzema. Leur victoire a une cote maximale de 9.0.

L’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate est passée de la deuxième à la quatrième place après avoir été reléguée en division B de la Ligue des Nations, après avoir pris seulement trois points en trois défaites et trois nuls dans le groupe A3. Leurs adversaires étaient l’Italie, la Hongrie et l’Allemagne. Emmenés par Harry Kane, leur titre à Qatar 2022 est plafonné à 10,0, comme l’Espagne. Les Ibériques, quant à eux, sont passés à la quatrième place dans les cotes de popularité – leur meilleure position depuis la qualification – grâce notamment à leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations avec une équipe en pleine reconstruction mais qui a donné des signes qu’elle peut être une force avec laquelle il faut compter.

Enfin, l’Allemagne est dans le top 5 avec des cotes allant jusqu’à 12.0. Leur cote a augmenté ces derniers jours car ils ne vivent pas leur meilleur moment et lors de la dernière fenêtre de matchs, ils ont perdu 1-0 contre la Hongrie et 3-3 contre l’Angleterre. En plus de cela, ils manquent les blessés Timo Werner et Marco Reus.

Cotes Vainqueur Coupe du monde 2022

Brésil – 5.0

Argentine – 6.50

France – 9.0

Angleterre / Espagne – 10.0

Allemagne – 12,0

Pays-Bas – 14.0

Portugal – 16.0

Belgique – 19.0

Danemark – 31,0

Uruguay – 41.0

Croatie – 67.0

Serbie – 82.0

Suisse – 101.0

Sénégal – 127.0

Mexique – 151,0

Pologne / États-Unis – 152,0

Équateur – 200,0

Pays de Galles – 201.0

Canada / Maroc – 251.0

Corée du Sud – 276.0

Japon / Qatar / Cameroun – 285.0

Ghana – 355.0

Australie / Tunisie – 575.0

Iran – 651.0

Arabie Saoudite / Costa Rica – 801.0

Histoire de la Coupe du monde

Si les prédictions des parieurs se réalisent, le Brésil remportera sa sixième Coupe du monde, après avoir déjà gagné en Suède en 1958, au Chili en 1962, en Italie en 1970, aux États-Unis en 1994 et en Corée-Japon en 2002. Dans deux autres éditions, ils ont été finalistes : Brésil 1950 et France 1998.

L’Allemagne a une finale de plus – huit – mais une finale de moins. Ils ont été couronnés en Suisse en 1954, en Allemagne en 1974, en Italie en 1990 et au Brésil en 2014, mais ont perdu en Angleterre en 1966, en Espagne en 1982, au Mexique en 1986 et en Corée-Japon en 2002. L’Italie a également remporté quatre titres olympiques : Italie 1934, France 1938, Espagne 1982 et Allemagne 2006.

Plus loin dans le classement, on trouve l’Argentine, la France et l’Uruguay avec deux tournois chacun. Les Albicelestes ont touché le ciel de leurs mains lors d’Argentine 1978 et de Mexique 1986, tandis qu’ils ont été vice-champions d’Uruguay 1930, d’Italie 1990 et de Brésil 2014. La France a remporté le trophée à France 1998 et Russie 2018 et a perdu à Allemagne 2006. L’Uruguay, quant à lui, s’est imposé à Uruguay 1930 et à Brésil 1950.

Deux pays ont une Coupe du monde. L’Angleterre l’a remporté à domicile en 1966 et l’Espagne en Afrique du Sud en 2010. Avec l’Uruguay, ils sont les seules équipes à n’avoir jamais perdu un match décisif.

A la veille de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les pronostics vont bon train. L’Allemagne, le Brésil, l’Espagne et l’Argentine sont considérés comme les favoris par les principaux bookmakers.

La sélection allemande, toujours aussi impressionnante, semble être la mieux préparée pour l’événement. Mais il faudra compter également sur le Brésil, l’Espagne et l’Argentine, trois équipes qui ne manquent pas de talent.

Enfin, les pronostiqueurs ne sous-estiment pas les Pays-Bas, qui ont fait preuve de beaucoup de potentiel ces dernières années. Dans tous les cas, la compétition s’annonce extrêmement serrée et il sera difficile de désigner un vainqueur avant même le début du tournoi.