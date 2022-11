Angleterre – Iran en phase de groupe de la Coupe du monde : Horaire et lieu de diffusion à la télévision

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar sera donné le dimanche 20 novembre. La Coupe du monde peut être suivie par le biais de plusieurs options : BeIN Sports et TF1

L’Angleterre et l’Iran s’affronteront dans le premier match du groupe « B » de la Coupe du monde 2022 et le premier match dans lequel jouera l’une des équipes favorites pour aller plus loin au Qatar.

Le Groupe B n’est pas le groupe le plus difficile dans lequel l’Angleterre aurait pu se retrouver. Ainsi, les Anglais partent avec un avantage théorique contre les États-Unis, l’Iran et le Pays de Galles.

S’il n’y a pas de surprise, les Trois Roses sont les favorites pour accéder à la prochaine étape de la Coupe du monde à Qatar 2022.

Angleterre – Iran : Horaire et lieu de diffusion à la télévision

Le match Angleterre – Iran de la première journée de la Coupe du monde Qatar 2022 aura lieu le lundi 21 novembre à 14h00 (CET). Ce match ne sera disponible que sur BeIN Sports et TF1.

La Coupe du monde de football est l’un des événements les plus suivis au monde et les matchs de la phase de groupes sont parmi les plus importants. L’Angleterre et l’Iran sont deux des équipes les plus populaires dans le monde et leur match de la phase de groupes est certainement un des matchs à ne pas rater.

L’Angleterre est l’une des équipes les plus titrées au monde avec une richesse historique en termes de football. L’Iran, quant à lui, est un pays en pleine ascension dans le football mondial et a déjà fait des progrès remarquables. Les deux équipes sont favorites pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et le match de la phase de groupes sera certainement très serré.

