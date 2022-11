Le Qatar présente au monde le spectacle le plus cher et le plus controversé de l’histoire.

Le spectacle impressionnant de lumières, de drones, de feux d’artifice et de musique au-dessus de la baie du golfe Persique samedi soir n’était que le hors-d’œuvre de ce que les Qataris appellent la « meilleure Coupe du monde de tous les temps ». La validité de ce postulat dépendra de nombreux facteurs, dont, bien sûr, le jeu. Mais ce qui est clair, c’est que c’est le l’événement sportif le plus cher jamais organisé et dans lequel la géopolitique s’est jouée comme jamais auparavant dans aucun autre pays hôte.

Les ombres de ce tournoi étaient toujours en faveur des droits de l’hommeL’exploitation des travailleurs migrants pour les constructions presque sci-fi mises en place dans le désert. Mais aussi le traitement des femmes et des personnes LGBTI+ (l’homosexualité est illégale ici). En outre, des questions ont été posées sur la durabilité et l’héritage d’un pays qui a construit huit stades dans une seule ville et une infrastructure qu’un pays comme l’Argentine, par exemple, n’a pas pu construire en un demi-siècle.

La défense enflammée que le président de la FIFA, Suisse Gianni Infantinohier du centre de presse de Doha a été pris comme un soutien fort au régime de l’émir. Tamin bin Hamad Al Thani. Sa conférence de presse de près d’une heure est constamment reprise sur toutes les chaînes de télévision et les portails qataris.

« J’ai des sentiments forts aujourd’hui. Aujourd’hui, je me sens qatari, je me sens arabe, je me sens africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant. » Le chef de l’entreprise multimilliardaire qui déplace des milliards de dollars tous les quatre ans a commencé son discours. Et il a brandi l’un des arguments les plus répandus dans les pays arabes comme celui-ci : « Je suis un Européen. Pour ce que nous avons fait pendant 3 000 ans dans le monde entier, nous devrions nous excuser pour les 3 000 prochaines années avant de donner des leçons de morale« , a-t-il déclaré, en parlant de la « hypocrisie » et le « double standard » appliqué par l’Occident à cet émirat du Golfe.

Mohamed travaille à la chaîne d’information Al Jazeera et est également bénévole à la Grande Mosquée du Qatar, où il guide les visiteurs sur les préceptes de l’islam. « Ce sera la première Coupe du monde au Moyen-Orient et une chance de montrer au monde que nous sommes une culture de la paix. L’Occident a une vision très erronée sur notre religion et notre façon d’être, espérons que dans ce tournoi nous pourrons montrer à tous comment nous sommes et comment nous vivons« , dit-il

La famille Al Thani, le lavage d’image et les milliards de dollars

Les détracteurs de la Coupe du monde dans ce pays 15 fois plus petit que l’Uruguay, situé entre le désert et la mer, sont nombreux depuis 2010, lorsque la FIFA a annoncé dans une décision controversée que le Qatar accueillerait le tournoi, qui capte l’attention de la planète. Par exemple, la finale de Russie 2018 a été suivie par 1120 millions de personnes dans le monde.selon les données de la FIFA. En outre, la moitié de la population mondiale âgée de plus de quatre ans (environ 3,5 milliards de personnes) a regardé certains des 64 matchs du tournoi, au cours duquel l’Argentine s’est inclinée en huitième de finale. Cette diffusion, on l’espère, touchera encore plus de personnes.

La vitrine offerte par un tournoi de cette ampleur a été l’une des principales raisons qui ont poussé la famille Al Thani à ne pas ménager ses efforts et son influence dans l’organisation de ce tournoi. La direction de la FIFA, qui a été dissoute, poursuivie et emprisonnée. à partir de 2015, accusés de divers actes de corruption.

Depuis 2005, date à laquelle l’émir actuel a fondé Qatar Sport Investments Le tournoi, dont le coup d’envoi est donné dimanche, était l’objectif principal (la prochaine candidature sera celle d’accueillir les Jeux olympiques d’été). Le Qatar est devenu l’un des pays les plus riches du monde grâce au pétrole, mais surtout grâce aux réserves de gaz qu’il a découvertes dans la mer d’Oman, qu’il partage avec l’Iran voisin.

A cause des blocages de Téhéran, Le Qatar est devenu le premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL). et a signé des contrats depuis plusieurs décennies avec des puissances asiatiques. Maintenant, l’Europe (avec la crise déclenchée par la guerre en Ukraine) accueille l’émir avec les honneurs en échange de son gaz. Comme lors de la récente visite de Tamin à Madrid, où les Espagnols ont comparé son accueil à celui d’Eva Perón dans l’après-guerre : cette fois, ils ne cherchent pas de la nourriture, mais de l’énergie.

Hamad bin Khalifa a conçu le plan et son fils l’exécute. On estime que Le total des investissements du Qatar en 2010 est estimé à plus de 200 milliards de dollars US. C’est évidemment un chiffre qui dépasse la construction de stades et d’autoroutes. Il s’agit d’un plan de modernisation appelé Vision nationale 2030 du Qatar.

La Coupe du monde n’est qu’une provocation pour ses voisins, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte, qui ont soumis le petit pays à un blocus féroce entre 2017 et 2020. Ils ont accusé Doha de soutenir le « terrorisme ». Mais le blocus a pris fin, les Al-Thani en sont sortis plus forts et le football va maintenant servir à renforcer leurs relations sur l’échiquier international et à développer leurs investissements avec les surplus du commerce de l’énergie.

À partir d’aujourd’hui, les Qataris accueillent le monde entier avec quatre semaines d’un événement unique. L’image de l’émir et de la famille royale sera diffusée à plus de la moitié de la population mondiale. Cette enclave, où, il y a 100 ans, seules les perles de la mer étaient ramassées dans des bateaux en bois, raconte aujourd’hui à tout le monde Al Salam Alaikom (la paix soit avec vous). La FIFA et ses affaires, heureusement.

