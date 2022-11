Plus de quatre ans après, l’attente est enfin terminée : la Coupe du monde est de retour. Après avoir remporté le tournoi en Russie, la France sera l’équipe à battre au Moyen-Orient. D’autres équipes, comme l’Argentine, le Brésil, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique sont autant d’adversaires qui prétendent à la finale à Lusail.

Ce dimanche 20 novembre, il n’y aura qu’un seul match en lice. Il s’agit du match d’ouverture entre le Qatar, pays hôte, et l’Équateur. Le match entre les Asiatiques et les Sud-Américains donnera le coup d’envoi de la compétition tant attendue. Le match aura lieu à 17h00 heure et pourra être vu sur TF1 et beIN Sports 1.

En effet, depuis que le pays organisateur du tournoi est revenu jouer le match d’ouverture, à partir de la Coupe du monde 2006, l’hôte n’a jamais perdu. Lors de ce tournoi, l’Allemagne a battu le Costa Rica 4-2. En 2014, le Brésil a battu la Croatie (3-1) et en 2018, la Russie a écrasé l’Arabie saoudite (5-0). Ce n’est qu’en 2010 que l’équipe locale n’a pas réussi à prendre les trois points, mais elle n’a pas non plus été battue (Afrique du Sud 1-1 Mexique). Le Qatar cherchera à s’appuyer sur ces Coupes du monde et à prendre un bon départ pour sa Coupe du monde.

Qatar commence à préparer l’accueil du monde entier pour la Coupe du monde de football 2022. La construction des infrastructures nécessaires est en cours, et les préparatifs pour l’accueil des équipes et des fans sont en cours.

Aujourd’hui, le 20 novembre, Qatar a joué sa première match de football officiel dans le stade Lusail, un des sept stades qui seront utilisés pour la coupe du monde. L’équipe qatarie a affronté l’Allemagne, l’une des meilleures équipes du monde, dans un match amical. Malheureusement, l’équipe qatarie a perdu 2-0.

Cependant, le fait que le Qatar ait pu organiser un match de football officiel dans l’un de ses nouveaux stades est un signe encourageant pour l’organisation de la coupe du monde. La construction des autres stades est en cours et devrait être terminée d’ici la fin de l’année.

Le Qatar est déterminé à accueillir une coupe du monde mémorable en 2022 et a déjà fait beaucoup de progrès dans les préparatifs. Si tout continue de se dérouler comme prévu, le Qatar sera prêt à accueillir le monde entier dans moins de deux ans.