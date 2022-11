Jungkook de BTS et une star qatarie chanteront lors de la cérémonie d’ouverture de Qatar 2022.

La cérémonie d’ouverture est prévue dans 30 minutes pour laisser place au match Qatar-Équateur.

Après la controverse entourant les chanteurs qui ont refusé d’ouvrir la Coupe du monde au Qatar, la FIFA a finalement annoncé que le Coréen Jung Kook et le Qatarien Fahad Al Kubaisi chanteront la chanson principale lors de l’ouverture de la Coupe du monde au stade Al Bait.

Jung Kook est membre du célèbre groupe K-pop BTS, tandis qu’Al Kubaisi est un chanteur qatari bien connu. À eux deux, ils interpréteront la chanson Dreamers de la bande-son officielle de la Coupe du monde de la FIFA.

« Le thème de la cérémonie d’ouverture est un rassemblement de toute l’humanité, qui comble les différences par l’humanisme, le respect et l’inclusion. Le football nous permet de nous rassembler comme une seule tribu, et la Terre est la tente dans laquelle nous vivons tous« , a expliqué la FIFA dans un communiqué.

Comment se déroulera la cérémonie d’ouverture ?

À 16 h 00, la cérémonie d’ouverture de la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient débutera. Le spectacle durera environ 30 minutes.

Pendant ce temps, sept chanteurs, dont le Colombien Maluma, BTS et la chanteuse qatarie Dana, interpréteront des thèmes musicaux dans lesquels ils entendent faire passer un message d' »inclusion et de diversité« .

Ensuite, les éléments seront retirés de la scène afin de dégager le terrain et de tout préparer pour le match d’ouverture entre le Qatar et l’Équateur, prévu à 17 heures.

