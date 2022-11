Le Qatar, le minuscule et extrêmement riche royaume assiégé par des tensions et une vague d’allégations

En 1939, le destin du Qatar prend un tournant inattendu. Le site découverte de réserves pétrolières luxuriantes dans la partie occidentale de la péninsule a marqué le début de l’ascension sur la scène mondiale de la nation jusque là royaume précaire des plongeurs et des pêcheurs de perles.

Cette découverte en territoire qatari a été suivie en 1971 par l’achèvement du puits North West Dome-1 de Shell sur la côte nord-est, ce qui a permis au Qatar d’accéder au gisement de pétrole brut de la région. le plus grand champ de gaz naturel du monde qu’elle a ensuite été amenée à partager avec l’Iran, car ses 9700 kilomètres carrés couvrent les eaux territoriales des deux États du Golfe.

Bien que l’exploitation initiale des découvertes de pétrole et de gaz ait été réalisée par un consortium de sociétés européennes et américaines, La production a été nationalisée en plusieurs étapes dans les années 1970. et les anciens concessionnaires ont été convertis en contrats de service, les opérations étant supervisées par Qatar Petroleum (aujourd’hui QatarEnergy), la compagnie pétrolière nationale.

« Les entreprises occidentales disposaient de la technologie que les monarchies sous-développées du Golfe n’avaient pas, elles étaient donc essentielles au début pour extraire les ressources du sol et les exporter. C’est pour cette raison qu’ils avaient d’énormes participations dans des entreprises de la région du Golfe. Mais avec le temps, comme il fallait s’y attendre et à juste titre, les monarchies voulaient contrôler leurs propres actifs. Et c’est dans les années 1990 que le Qatar a réellement commencé à développer sa propre industrie pétrolière. Cela s’est fait plutôt en partenariat avec de grandes compagnies pétrolières internationales qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui« , explique David B. Roberts, analyste international et professeur au King’s College de Londres.

Cette série d’événements heureux a catapulté l’économie qatarie pour la positionner en tant que le quatrième pays le plus riche du monde en termes de PIB par habitant selon les données de la Banque mondiale. Sa première exportation de cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) a eu lieu en 1995, et en 2006, il a dépassé l’Indonésie pour devenir le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL). le plus grand exportateur au monde. En décembre 2010, la production a atteint l’objectif de développement fixé par le gouvernement, à savoir 77 millions de tonnes par an. À ce moment-là, le Qatar représentait 25 à 30 % des exportations mondiales de GNL.

Les perspectives économiques pour l’avenir sont encore meilleures. La Banque mondiale a classé le Qatar comme « l’économie à la croissance la plus rapide » après la pandémie.. Selon l’agence, le PIB réel du pays devrait croître de 4,9 % cette année, puis de 4,5 % en 2023 et de 4,4 % en 2024. Le site Guerre en Ukraine a joué un rôle important dans ces chiffres, puisqu’on s’attend à ce que Les dirigeants européens devraient se tourner vers la nation péninsulaire pour remplacer le gaz naturel russe.

Les tensions régionales

La combinaison de son énorme richesse en ressources et de sa relative stabilité politique – le pays se classe au 29e rang des pays les plus pacifiques au monde – a donné aux responsables qatariens une marge de manœuvre considérable et a libéré le pays des pressions socio-économiques qui affectent ses grands voisins de la région. Au fil du temps, cela s’est traduit par une stratégie majeure de puissance douce et a renforcé sa réputation internationale. Des exemples concrets sont la création en 1996 du diffuseur de nouvelles Al Jazeera, qui est la première chaîne d’information du monde arabe et l’une des plus importantes au monde avec une audience de plus de 270 millions de foyers, ou encore l’achat des célèbres magasins Harrods Londres ou le Paris Saint-Germain (PSG).

Mais les ambitions géopolitiques de Doha n’ont pas été bien accueillies par ses voisins, et notamment par L’Arabie saoudite, qui a rompu en 2017, avec le Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ses liens avec le Qatar.l’accusant de soutenir divers groupes terroristes et sectaires – tels que les Frères musulmans – qui cherchent à déstabiliser la région. Les frictions ont pris naissance avec le printemps arabe.lorsque la petite monarchie dirigée par la famille Al Thani s’est éloignée de son rôle traditionnel de médiateur diplomatique pour embrasser le changement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et soutenir les forces politiques islamistes montantes dans les pays en transition. Il a cherché à diriger la réponse régionale à l’agitation qui règne au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Libye y Syrie au nom de la « recherche de solutions arabes aux problèmes arabes« . Son approche a été considérée par les acteurs régionaux comme exagérée, ce qui a renforcé le scepticisme quant à ses motivations politiques.

« Dans la région du Golfe, il y a eu un conflit environ tous les 10 ans et… si vous êtes un petit pays extrêmement riche et que vous avez ces énormes États à l’est et à l’ouest, vous devez garantir votre sécurité« .dit Roberts. « Cela a été le moteur de la politique étrangère qatarie au cours des 30 dernières années« .

Ce qui a changé au fil du temps, c’est le stratégie pour assurer cette sécurité. L’approche de la politique étrangère de l’émir Khalifa bin Hamad Al Thani le grand-père de l’actuel émir – était « de se cacher pour éviter tout type de problème« . Mais son fils, Hamad bin Khalifa Al Thani, qui a déposé son père dans un coup d’état en 1995, avait une perspective complètement différente : il voulait chercher la sécurité sous les projecteurs. « Je voulais avoir le plus grand nombre possible d’alliés internationaux afin que, si quelque chose arrivait au Qatar, les gens ne soient pas obligés de se gratter la tête et de penser : « Y a-t-il un pays qui commence par la lettre Q ?« , déclare Roberts.

Le lien avec les États-Unis

À cette époque, le Qatar comptait déjà sur le soutien des États-Unis. La coopération militaire entre Washington et Doha a commencé à se développer pendant la guerre du Golfe (1990-1991).lorsque les deux pays faisaient partie de la coalition militaire visant à chasser les forces irakiennes dirigées par Saddam Hussein du Koweït.

En 1992, après la guerre, le Qatar et les États-Unis ont signé un accord de coopération en matière de défense qui a été renouvelé et étendu au cours des années suivantes. Le cheikh actuel Tamim bin Hamad Al Thaniqui a succédé à son père en 2013, a approfondi cette alliance, représentée notamment par la une énorme base militaire américaine, Al-Udeid, construite au nord de Doha dans les années 1990.avec un investissement de 1 milliard de dollars, ou avec son rôle important dans les négociations entre Washington et les Talibans.Les talibans ont ouvert un bureau dans la capitale qatarie en 2013 pour mener ces discussions.

Mais au-delà de ses liens étroits avec les États-Unis, le Qatar doit aussi regarder de l’autre côté ; cela inclut Iranl’un de ses principaux partenaires commerciaux et un ennemi juré de Washington. avec lequel il entretient des relations amicales, contrairement aux autres États du Golfe.

« Les difficultés qu’il a rencontrées avec ses voisins ces dernières années rendent définitivement un peu plus urgents et nécessaires les efforts du Qatar pour construire de multiples alliances internationales. » dit Elizabeth Shakman Hurd, professeur de sciences politiques et d’études religieuses à l’université Northwestern.

Les voisins ont tenté d’utiliser cette relation pour boycotter les efforts déployés par le Qatar pour améliorer son image internationale, mais sans succès jusqu’à présent. « L’idée que les États-Unis ne maintiennent pas de liens avec un pays qui fait des affaires avec l’Iran signifierait que les États-Unis seraient coupés de la majeure partie du monde. Ce n’est tout simplement pas pratique« , conclut M. Hurd.

Violations des droits de l’homme

Ironie du sort, ce qui a nui à l’image internationale du Qatar, c’est la propre attitude du pays. Coupe du monde. Ce méga-événement sportif a mis en lumière le bilan douteux du petit pays du Golfe en matière de droits de l’homme. les femmes vivent sous un système de tutelle masculine et l’homosexualité et les relations sexuelles hors mariage sont passibles d’emprisonnement.. En fait, un rapport récent de Human Rights Watch (HRW) fait la lumière sur les détentions arbitraires, les tortures et les abus dont sont victimes les membres de la communauté LGBT.

La Coupe du monde a également médiatisé la scandale des ouvriers de l’hirondelle des centaines de milliers de personnes qui émigrent chaque année au Qatar, et qui sont soumises à des conditions de travail déplorables proches de l’esclavage, selon les organisations de défense des droits de l’homme.

Ce que Roberts ne peut pas encore déterminer, cependant, c’est si à long terme, « L’impact net » de la Coupe du monde sera positif ou négatif.. Ce qu’il souligne, c’est que le Qatar n’a jamais imaginé qu’il serait soumis à « une telle campagne de boycott à son encontre ».

Le même concept a été utilisé avec indignation par le cheikh lui-même dans sa récente diatribe contre les critiques : « …. les Qataris ne sont pas les seuls à avoir été critiqués.Aucun pays hôte n’a jamais subi une telle campagne de boycott, déplorant le caractère impitoyable et la politique de deux poids, deux mesures, s’interrogeant sur les véritables raisons et motivations de cette campagne« , a-t-il déclaré. Et il a haussé le ton pour clore son idée : « Certains utiliseront le boycott comme un chantage parce qu’ils ont… des comptes politiques, stratégiques et diplomatiques à régler avec le Qatar.« .

