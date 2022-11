Dix raisons pour lesquelles le Qatar accueillera la Coupe la plus atypique de l’histoire

L’intensité court dans les rues. Pas à cause de la météo. C’est déjà tellement connu que c’en est ennuyeux. C’est quelque chose d’autre, non identifiable. Ou oui, mais difficile à décrire en quelques mots.

C’est l’enthousiasme, l’anxiété, l’euphorie. L’espoir, il y en a beaucoup. Même chez les supporters de nations sans grande tradition et qui n’ont jamais connu de succès en Coupe du monde. Ils brandissent des répliques du trophée. Chacun d’entre eux assure que son pays remportera le tournoi de Qatar 2022. Même ceux qui, au fond d’eux-mêmes, savent qu’ils surfent sur une illusion sans grand sens. C’est un non-sens, une des explications de tant de sensations que l’on éprouve en ce moment. C’est ce que fait le football. La fièvre de la Coupe se transmet dans l’air que respirent les supporters.

La fête que l’on attend quatre ans à chaque fois qu’elle se termine (quatre ans et demi, cette fois), est déjà en cours. Elle s’ouvrira par le match que le Qatar, pays hôte, et l’Équateur de Gustavo Alfaro disputeront à 17 heures, au stade Al Bayt-Jor.

La Coupe du monde sera unique dans l’histoire. On le dit souvent, mais cette fois, il y a plus de raisons que jamais. Elles sont infinies, mais en voici 10, pour comprendre pourquoi Qatar 2022 sera inoubliable avant même que le vainqueur ne soit connu.

1) La Coupe du monde la plus chère de l’histoire

Le Qatar a investi un montant estimé entre 200 et 220 milliards de dollars pour accueillir le tournoi. Le remboursement d’une telle dépense est impossible. La quête en est une autre. Le gouvernement qatari espère que la Coupe du monde changera l’image qu’il donne de ses décisions prises à huis clos (revendications en matière de droits de l’homme, contrats de travail). Ils ont de l’argent à revendre. L’exposition qu’ils ont eue jusqu’à présent avec certaines allégations d’esclavage moderne, par exemple, a changé certaines choses. Il y a des améliorations, mais elles sont jugées insuffisantes. L’idée est d’activer le tourisme grâce à la fenêtre imbattable qu’ils viennent d’ouvrir sur le monde. Ils ne sont pas exempts de corruption. Il y a quelques années, l’homme en charge du budget, Ali Shareef Al-Emadi, a été arrêté pour détournement de fonds.

2) Hors calendrier

L’organisation du tournoi dans un pays aux températures extrêmes tout au long de l’année a imposé une rupture avec le calendrier habituel de la FIFA et a placé le tournoi au milieu de la saison des clubs. Une décision qui n’a pas été prise gratuitement non plus. Pour la première fois, l’organisation devra indemniser les clubs qui utilisent des joueurs en dehors du calendrier habituel. Encore 200 millions de dollars au total. Dix mille dollars par jour pour les joueurs les mieux payés.

3) Pas de repos, pas de préparation, une mer de blessures.

C’est une conséquence directe du point précédent. Afin de faire de la place pour la Coupe du monde, le calendrier a été comprimé dans les principales compétitions du monde. Elle a été subie par tous les pays, au niveau interne, et elle est subie par ce tournoi. La pression physique exercée sur les joueurs pour jouer si souvent signifie qu’il y a beaucoup d’absents. Chris Nkunku, Ngolo Kante, Paul Pogba (France), Gio Lo Celso, Nicolás González et Joaquín Correa (Argentine), Timo Werner et Marcos Reus (Allemagne), Philippe Coutinho (Brésil), Diego Jota (Portugal)… Ce ne sont que quelques exemples, mais il y en a beaucoup d’autres et d’autres tomberont pendant la compétition. Par exemple, Karim Benzema est très compliqué : ce samedi, il a quitté l’entraînement avec une élongation musculaire à la jambe droite qui le laissera sur la touche.

4) La première post-pandémie

Le monde ne sera plus le même après le coronavirus et le football non plus. Les mesures d’urgence prises temporairement en 2021 pour protéger les équipes (augmentation à 26 joueurs et cinq changements par équipe) semblent être là pour rester. La nouvelle modalité augmente les coûts et les oblige à avoir des camps d’entraînement plus grands. Une arme à double tranchant, en raison du gigantisme qui compliquait autrefois les Jeux olympiques. Avec 32 équipes, le maximum de l’histoire, et ce nombre de joueurs, les équipes ont amené 832 joueurs au Qatar, un autre record.

5) La première dans le monde arabe

Une vieille idée de Joseph Blatter, pour amener les Coupes du Monde sur tous les continents et dans toutes les cultures. C’est d’abord l’Afrique du Sud qui a accueilli la première sur le continent africain. C’est maintenant le tour du monde arabe. Et c’est, précisément, le choix pour lequel Blatter a fini par être expulsé de la FIFA, impliqué dans un scandale de pots-de-vin aux dirigeants chargés de voter pour cette Coupe du Monde.

6) La dernière de Messi

Il ne l’a pas confirmé, mais il est peu probable de croire qu’il puisse en jouer un autre à 39 ans. Non pas que cela signifie sa retraite de l’équipe nationale. Il n’a rien dit à ce sujet. La Copa América devait se jouer en 2023 et c’était une grande tentation, celle d’essayer de défendre le titre. Mais il est très probable qu’il sera également attiré par la poursuite d’objectifs individuels, comme celui d’atteindre 100 buts sous le maillot bleu et blanc (il en compte 91). Mais c’est l’avenir. Il est dans une forme fantastique en ce moment, malgré la fatigue de ces dernières semaines. Il dirige l’équipe de Scaloni en état de grâce, invaincue depuis trois ans et avec un élan débordant. Une invitation à rêver.

7) Le premier avec des stades climatisés

Sept des huit stades seront climatisés pour la première fois. Même sous les sièges des spectateurs, il y aura des prises d’air. La question peut être problématique, car les variations de température entre l’intérieur et l’extérieur sont très importantes et causent d’innombrables problèmes de santé. Il n’est pas rare de voir de nombreuses personnes portant des manteaux en plein désert.

8) Dans une ville

Ce n’est pas la première fois. Par exemple, cela s’est produit en 1930 en Uruguay, lorsque le tournoi s’est entièrement déroulé à Montevideo. Les huit stades de Doha seront situés dans un rayon de 55 kilomètres, ce qui permettra, par exemple, aux supporters et à la presse d’assister à plus d’un match par jour, ce qui est très inhabituel.

9) L’alcool et la sexualité sous les projecteurs

Les stands de bière sont l’un des arguments de vente les plus exploités lors des Coupes du monde. Il n’y en aura pas ici. Il s’agit là d’un problème mineur : « Vous pouvez passer trois heures sans boire d’alcool », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, interrogé sur une coutume interdite au Qatar. Lors de la fan-fête, cependant, il a commencé à être vendu, et le pays a ainsi rompu une tradition de longue date. A 15 dollars, quatre par personne maximum. Mais vous pouvez. Des tentatives ont également été faites pour le faire dans les stades, mais il n’y a pas été approuvé… pour l’instant.

Lorsqu’Infantino a été interrogé sur la sexualité (sur les demandes des organisateurs d’exprimer des démonstrations publiques d’affection), il a sorti une phrase plus forte pour éviter tout doute. « Aujourd’hui, je me sens gay, qatari, arabe, africain, handicapé et travailleur migrant« , a-t-il réfléchi, afin de paraître diversifié face aux revendications. Et il a fustigé les pays du premier monde pour les critiques qu’il entend quotidiennement pour avoir attribué le tournoi à un État qui ne respecte ni la diversité ni les droits de l’homme. « Pour ce que nous avons fait au cours des 3 000 dernières années, nous, Européens, devrions nous excuser pendant 3 000 autres années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale ne sont que de l’hypocrisie ».

10) Les femmes arbitres

Pour la première fois dans l’histoire, il y aura des femmes arbitres parmi les hommes. Stéphanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda) et Yoshimi Yamashita (Japon) seront les pionnières d’une Coupe du monde qui, sans exagération, sera la plus atypique de l’histoire.

