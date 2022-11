Les stars qui manqueront la Coupe du monde pour cause de blessure

Le site Coupe du monde 2022 au Qatar La Coupe du monde est presque là, mais dès que certains joueurs ont mis le pied au Moyen-Orient, ils ont dû faire demi-tour. D’autres n’ont même pas pu être appelés. Voici la liste des joueurs blessés qui manqueront l’événement majeur.

Le dernier cas, et le plus important puisqu’il concerne le vainqueur du dernier Ballon d’Or, est celui du Karim Benzema, qui a déclaré forfait pour l’entraînement de la France samedi en raison d’une blessure au quadriceps de la cuisse gauche, a finalement été annoncé absent pour l’ensemble du tournoi.

Mais les Bleus n’ont pas seulement souffert de cette absence. En fait, les Français sont les plus durement touchés. Paul Pogba n’a pas récupéré après son opération, N’Golo Kanté n’a même pas été convoqué, Presnel Kimpembe a été laissé de côté et Christopher Nkunku est parti alors qu’il était déjà au Qatar.

Une autre star de renommée mondiale qui n’aura pas de Coupe du Monde est Sadio Mané qui était déjà dans le doute avant l’annonce de la liste des 26 joueurs pour le Sénégal. L’actuel joueur du Bayern Munich faisait partie des noms, mais au fur et à mesure que les jours passaient sur le sol asiatique, le doute grandissait et finalement son retrait du groupe devenait une réalité.

La forme physique de l’Argentine a également été mise à mal. Alors que Nicolás González et Joaquín Correa manqueront la Coupe du Monde, la perte la plus sensible pour l’équipe entraînée par Lionel Scaloni est celle de Giovani Lo Celso le deuxième joueur avec le plus de récupérations dans l’Albiceleste et celui qui a donné à Lionel Messi le plus de passes dans cette nouvelle ère.

Le milieu de terrain est l’une des zones les plus touchées. Philippe Coutinho souffre également d’une blessure au quadriceps et manquera la coupe du monde, tout comme Georginio Wijnaldum pour les Pays-Bas, Diogo Jota pour le Portugal et Marco Reus pour l’Allemagne.

Hans Flick ne peut pas non plus compter sur l’attaquant Timo Werner tandis que Gareth Southgate était privé de deux joueurs clés pour l’Angleterre et Chelsea : Ben Chllwell y Reece James.

Il y aura certainement quelques stars absentes de la Coupe du monde cette année en raison de blessures. Le premier nom qui vient à l’esprit est Lionel Messi. Le joueur argentin a été diagnostiqué avec une blessure à la cuisse en mars et va probablement manquer le tournoi. Neymar, la star brésilienne, est blessée au pied et sera également absente. En outre, l’attaquant belge Eden Hazard et l’attaquant croate Mario Mandžukić sont également blessés et ne participeront probablement pas au tournoi.

Il y a quelques autres grands joueurs qui pourraient ne pas être en forme pour le tournoi en raison de blessures récentes. Le défenseur italien Giorgio Chiellini a été blessé au genou en avril et son rétablissement n’est pas certain. En outre, le meilleur buteur de Premier League, Sergio Agüero, a été blessé en mai et il n’est pas certain qu’il soit prêt pour le tournoi.

Bien sûr, il y a toujours le risque de blessure avant le tournoi même. Cela a été particulièrement vrai ces dernières années, avec de nombreux joueurs importants se blessant peu de temps avant le début du tournoi. Il y a donc toujours une possibilité que d’autres grands joueurs soient blessés avant le début de la Coupe du monde.