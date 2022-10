Cristiano Ronaldo à l’OL ça devient possible !

Cristiano Ronaldo pourrait avoir joué son dernier match sous les couleurs des Red Devils. Laurent Blanc, le nouvel entraîneur estime qu’il a une énorme chance a jouer pour faire le transfert de l’année.

Laurent Blanc est certain que l’arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Olympique Lyonnais pourrait être possible. Les récentes informations concernant le Portugais pourraient le laisser penser. Mais sans Ligue des Champions, et même sans Coupe d’Europe et sans la garantie de jouer la prochaine, les arguments sportifs pour l’OL ne sont pas si convaincants. Cependant, en raison des événements de cette semaine et de sa décision de quitter le banc de touche avant la fin du match contre Tottenham après avoir réalisé que son entraîneur ne comptait pas sur lui. Erik Ten Hag a déjà émis une sanction et le joueur a réalisé qu’il était allé trop loin en s’excusant sur ses comptes de médias sociaux.

L’intérêt de plusieurs clubs et son nom est référencé par le Sporting Portugal, le club qui a le premier révélé son identité.

Laurent Blanc est toujours aussi actif pour CR7.

Mais, selon Le Quotidien du Sport, l’Olympique Lyonnais a une chance d’être un prétendant, et Laurent Blanc en est totalement convaincu. Avant même de rejoindre l’OL, le « Président » a convaincu Jean-Michel Aulas que l’arrivée de Cristiano Ronaldo était une possibilité bien réelle. En l’occurrence, le champion du monde 1998 est très bien placé puisqu’il a fait partie de l’effectif de Manchester United et qu’il a conservé une excellente cote et a même été crédité d’être souvent au conseil d’administration pour redevenir manager.

Le média rapporte que Laurent Blanc a déjà ouvert le dossier et espère que le rachat de l’équipe par John Textor donnera également une nouvelle autorité financière à l’OL. Le nouvel entraîneur lyonnais est persuadé que le plan est réalisable surtout s’il n’y a pas d’indemnité de transfert à payer cet hiver. La déclaration de Laurent Blanc a suscité l’intérêt de Jean-Michel Aulas qui, sans s’emballer, estime qu’il y a peut-être une grande chance de voir Cristiano Ronaldo jouer à Lyon en 2023.