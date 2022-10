Cristiano Ronaldo à l’OM, Longoria fait le point sur la situation

Cristiano Ronaldo ne devrait pas venir à Marseille lors du prochain mercato d’hiver. Pablo Longoria a une nouvelle fois démenti cette information.

Cristiano Ronaldo vit une saison tendue à Manchester United. Après avoir tenté de partir lors du marché de l’été, l’international portugais est devenu un remplaçant chez les Red Devils. Ce n’est pas ce qu’il préfère et il l’a annoncé à tous mercredi en refusant de jouer dans les derniers instants du match contre Tottenham (2-0) puis en sortant d’Old Trafford sans rien dire à personne. Il a donc passé un certain temps à l’hôpital, sachant qu’Erik Ten Hag a décidé de retirer CR7 de l’équipe pour affronter Chelsea ce samedi. En fait, on dit que la flamme n’a jamais été aussi chaude entre Cristiano Ronaldo et MU, un couple qui pourrait se séparer en janvier au mercato. Que va devenir le quintuple Ballon d’Or ? Ce n’est pas Marseille, car malgré l’actualité chaude, Pablo Longoria a une nouvelle fois démenti tout intérêt du club phocéen pour le Portugais.

🗣💬 "On est loin de ces idées-là, des grandes stars. On est sur un projet collectif." La piste Cristiano Ronaldo relancée à l'OM ? La réponse ferme de Pablo Longoria, invité exceptionnel de "Rothen s'enflamme". #RMCLive pic.twitter.com/Q8aBZrNnlh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 20, 2022

« Nous sommes plus intéressés par les joueurs du groupe »

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations… Le foot c’est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l’équipe mais avec une stabilité financière. C’est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu’on est loin de ça, du recrutement de grandes stars. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif« , a déclaré le président de Marseille sur l’antenne de RMC. Le message est clair et la rumeur ne doit pas être réintroduite à Marseille. Marseille. Surtout dans le cas où Cristiano Ronaldo devrait trouver une nouvelle alternative à celle qui l’a conduit au Sporting Portugal, son club formateur ? En attendant, la presse anglaise évoque la possibilité d’une sortie libre pour le Portugais dont le salaire le met hors course pour l’OM.