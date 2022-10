OL : Alexandre Lacazette dézingue violemment Peter Bosz après le désastreux nul contre Toulouse

Déçu du match nul concédé par l’OL face à Toulouse (1-1) au Groupama Stadium ce vendredi en Ligue 1, Alexandre Lacazette a exprimé sa colère après la rencontre. Le capitaine des Gones n’a pas pris la défense de Peter Bosz.

Alexandre Lacazette (31 ans) commence à s’épuiser. Vendredi, lors du premier match du 10 juillet en Ligue 1, l ‘Olympique Lyonnais a été étouffé à domicile par le Toulouse FC (1-1). Un match nul peut à tout le moins être considéré comme une victoire car il a permis de stopper l’hémorragie des Gones qui restaient après quatre défaites consécutives dans le titre. L’équipe de Peter Bosz ne progresse pas au classement et peut voir les places européennes diminuer au fil des jours.

En parlant à Prime Video après le match au Groupama Stadium, le capitaine lyonnais était clairement frustré et a fait remarquer les défauts constants de son équipe. « Il y a eu du mieux, des occasions, du jeu. Mais encore une fois, on a été fébriles défensivement, j’ai senti qu’on a été en danger quand ils avaient le ballon. C’est un peu notre souci cette saison. Ils ont égalisé logiquement. On se fait des frayeurs, au lieu de repartir avec les trois points et de se remettre en confiance, il y a un match nul, les sifflets des supporters mérités et beaucoup de déception. »

Les remarques douteuses de Lacazette sur Peter Bosz

L’ancien numéro 9 d’Arsenal à rester sans se mettre au niveau de son entraîneur. « Les changements de Bosz (sortie de Dembélé juste après l’égalisation du TFC, NDLR) ? Je suis un peu surpris, en tant qu’attaquant, dès qu’on a besoin de marquer un but, c’est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu’on était bien avec Moussa devant. Après, le coach a fait ses choix, il avait ses raisons, on est obligé entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand l’attaquant sort alors qu’on a besoin de marquer. »

Enfin, après avoir déclaré qu’il avait apprécié son passage avec Moussa Dembele devant, Alexandre Lacazette a tenu des propos discutables sur ses projets concernant l’avenir de Peter Bosz. « Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c’est clair, je sais ce qu’il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c’est ça qui est dommage. Si je veux qu’il reste coach de l’OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c’est au board de décider. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matchs. « . La crise est présente à Lyon Les prochains jours seront passionnants.