L’inquiétude monte autour de la blessure de Benzema et son absence de l’entraînement

L’absence de Karim Benzema à l’entraînement au complexe sportif de Valdebebas a marqué la dernière séance de préparation du Real Madrid avant le déplacement en championnat à Getafe, qui se fera sans l’attaquant français pour cause de repos et s’ajoutera aux absences du gardien belge Thibaut Courtois et de Dani Ceballos.

Après avoir joué deux matchs à trois jours d’intervalle, tout juste remis d’une blessure musculaire, l’Italien Carlo Ancelotti mesure les efforts de Benzema, qui ne sera pas à Getafe.

Le coach italien freine son avant-centre, avec l’idée qu’il débute mardi prochain à Varsovie en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk et arrive en pleine forme pour le Clasico du dimanche 16 octobre.

Courtois et Ceballos, deux absents de plus

Courtois manquera son troisième match de la semaine, toujours pas remis de ses problèmes lombaires, et Dani Ceballos commence son plan de récupération de la blessure musculaire qu’il souffre au biceps femoris de la jambe droite.

Le reste de l’équipe madrilène a terminé la courte préparation de la visite à Getafe, Ancelotti ayant réuni dans la seule matinée à sa disposition ceux qui ont débuté contre le Shakhtar mercredi avec les remplaçants, pour préparer les détails tactiques du match.