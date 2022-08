Elon Musk achète Manchester United : L’homme le plus riche du monde deviendra-t-il le propriétaire des Red Devils ?

Le monde du football est en ébullition après que l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a déclaré vouloir acheter Manchester United.

Le président-directeur général de Tesla a fait cette déclaration hasardeuse sur les médias sociaux lors d’un post mardi.

The Sporting News dissèque si le milliardaire pourrait devenir le propriétaire des Red Devils alors que les critiques et la négativité continuent d’enfler autour des propriétaires actuels du club.

Comment Elon Musk a-t-il annoncé qu’il achetait Manchester United ?

Après un tweet sur ses allégeances politiques, Musk a ajouté par hasard qu’il allait acheter Manchester United.

« Aussi, je vais acheter Manchester United ur (sic) welcome« , a posté le milliardaire sur son compte Twitter.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Musk n’a jamais été lié auparavant à la volonté d’acheter un club de Premier League. Les propriétaires actuels de Manchester United – la famille Glazer – n’ont pas encore fait de commentaire à ce sujet.

Elon Musk veut-il sérieusement devenir le propriétaire de Manchester United ?

On ne sait pas encore si Elon Musk est sérieux dans sa promesse d’acheter Manchester United.

Ni le patron de Tesla, ni la famille Glazer, ni Manchester United n’ont fait de commentaire sur cette affirmation.

Musk est connu pour faire des tweets irrévérencieux dont le sens n’est souvent pas clair – ce qui signifie que son message pourrait être une blague.

Qui sont les propriétaires actuels de Manchester United ?

La famille Glazer est l’actuelle propriétaire de Manchester United depuis 2005.

L’homme d’affaires américain Glazer a progressivement augmenté sa participation dans United à partir de 2003, en rachetant les anciens actionnaires majoritaires JP McManus et John Magnier, avant d’acquérir rapidement une participation majoritaire et finalement de lancer un rachat total via la société d’investissement Red Football.

Cependant, en raison de la mauvaise santé de Glazer à partir de 2006, ses fils Joel et Avram ont pris en charge la majorité de la gestion quotidienne de United, les deux hommes étant désormais co-présidents d’Old Trafford.

Après le décès de l’aîné des Glazer en 2014, les 90 % de parts de contrôle qu’il détenait encore dans United ont été partagés à parts égales entre Joel, Avram et ses quatre autres enfants, Kevin, Bryan, Darcie et Edward, qui occupent tous des postes de direction.

Pourquoi les fans de Manchester United n’aiment-ils pas les Glazers ?

L’aversion des supporters de Manchester United pour les Glazers remonte à leur rachat initial, des groupes de supporters ayant publiquement exprimé leur désaccord sur l’accord.

Certains fans ont essayé de bloquer la vente, comme ils l’avaient fait pour la révolte contre l’offre de Rupert Murdoch au début des années 90, avec des groupes phoenix qui ont tenté d’acheter de plus petits blocs d’actions pour contrer les Glazers.

Le problème de l’endettement de United est la principale préoccupation des fans, le club étant pratiquement sans dette avant l’arrivée des Glazers.

Certains fans sont mécontents de l’impression de détachement des Glazers par rapport aux aspects pratiques de la gestion d’un club de Premier League.

La tentative de création d’une Super League européenne a été considérée comme une rupture de contrat par la majorité des supporters, le mépris des propriétaires pour les fans ayant poussé des milliers d’entre eux à protester.

Les protestations contre les Glazers ont été omniprésentes au cours des deux dernières décennies, depuis la création du FC United en 2005 et les banderoles « Love United Hate Glazer » à Old Trafford, en passant par les Red Knights en 2010, soutenus par les fans, qui voulaient réduire la dette du club, et elles se poursuivent encore aujourd’hui.