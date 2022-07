Barcelone : Ousmane Dembélé renouvelle son contrat avec le Barça jusqu’en 2024

Les Blaugranas ont officialisé la prolongation de l’accord avec Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé a accepté de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024. L’accord de jeudi intervient un jour après que le président du club, Joan Laporta, ait déclaré que le Français resterait pendant la présentation de la nouvelle recrue Raphinha.

Dembele, aujourd’hui âgé de 25 ans, a rejoint le FC Barcelone en 2017 lors d’un transfert record en provenance du Borussia Dortmund qui, avec les bonus, atteindrait 147 millions d’euros, alors que le club cherchait un jeune talent après le départ de Neymar au PSG.

Après avoir souffert de graves blessures au début de son séjour à Barcelone, le Français s’est imposé comme l’un des joueurs les plus utilisés grâce à sa vitesse et à son sens du jeu.

Le nouveau contrat conclut une longue négociation entre le joueur et le club qui semblait avoir échoué en janvier lorsque Dembélé a rejeté l’offre de renouvellement du FC Barcelone, ce qui a incité le club à dire à son agent de trouver un nouveau club.

Ousmane Dembélé a continué à bien jouer pour l’entraîneur Xavi Hernandez et est resté l’un de ses joueurs les plus utilisés. Mais avec son contrat expirant cet été, il semblait qu’il allait partir. L’ailier était lié à un éventuel transfert vers la Premier League ou le PSG, l’équipe de Neymar et Messi. Il sera désormais considéré comme l’un des piliers de Xavi alors que l’entraîneur tente de construire une équipe gagnante après une saison sans trophée.