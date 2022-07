Kalidou Koulibaly sera le nouveau défenseur central de Chelsea

Chelsea se prépare pour la saison 2022-23 et il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant d’officialiser la signature du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly.

Koulibaly devrait devenir la nouvelle recrue de la défense centrale britannique, qui a perdu Rudiger au profit du Real Madrid.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le transfert de Koulibaly vers Chelsea se fera pour un montant de 40 millions d’euros, dans lesquels il ne manque que la négociation des bonus avec Naples.

Koulibaly signera un contrat de 4 à 5 ans avec un salaire très important de plusieurs millions d’euros par saison.

Le joueur sénégalais a été un emblème de l’équipe de Naples, où il a même été le capitaine pendant plusieurs saisons.

Kalidou Koulibaly to Chelsea, here we go! Full agreement in place for €40m fee add-ons completed, bid accepted. Napoli are checking the documents then it will be official. 🚨🔵 #CFC

Koulibaly will sign long-term deal for €10m net salary per season. First centre back, signed. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022