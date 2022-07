Info ou Intox mercato : Le PSG n’est pas intéressé par le transfert de Cristiano Ronaldo

La star portugaise espère toujours jouer en Ligue des champions la saison prochaine

La star portugaise Cristiano Ronaldo veut toujours être transféré cet été pour participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. Par conséquent, il doit quitter Manchester United durant ce mercato, l’attaquant a été proposé au Paris Saint-Germain, mais ce dernier ne serait pas intéressé par le joueur.

Selon les informations du Parisien, l’agent de l’attaquant, Jorge Mendes, et les Parisiens ont eu des discussions, au cours desquelles l’agent souhaitait que Cristiano Ronaldo puisse jouer avec l’Argentin Lionel Messi ; cependant, pour le moment, le Parc des Princes n’envisage pas le Portugais, car il a Kylian Mbappé et Neymar ce qui ferait un élément offensif de trop dans le shéma classique de Christophe Galtier.

L’agent Jorge Mendes et le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi sont de vieilles connaissances et à quelques reprises, le Qatari a déclaré qu’il aimerait signer Cristiano Ronaldo, mais pour l’instant, le patron du PSG a exclu de se renforcer avec de grands noms cet été.

Ainsi, Mendes continuera à essayer de trouver une place pour le Lusitanien, qui est même prêt à réduire ses exigences financières pour jouer dans une équipe qui a un billet d’entrée pour la Ligue des Champions.

Il convient de mentionner qu’outre le Paris Saint-Germain, Jorge Mendes a approché le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter Milan. Cristiano Ronaldo cherche à ajouter une nouvelle LDC à son palmarès, car il est le seul joueur à avoir remporté la coupe aux grandes oreilles cinq fois jusqu’à présent et veut devenir le seul a en avoir gagné 6 après l’avoir gagné avec Manchester United en 2008 puis avec le Real Madrid en 2014, 2016, 2017 et 2018.