PSG : Jusqu’à 11 joueurs transférables sur la liste noire de Christophe Galtier et Luis Campos

Les Parisiens espèrent « faire le ménage » dans leur effectif avant du championnat.

Conformément à la ligne fixée par le nouvel entraîneur Christophe Galtier lors de sa conférence de presse de présentation mardi dernier : « Nous devons réduire l’effectif. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui ne jouent presque jamais pendant toute la saison ». Luis Campos s’est mis au travail, selon L’Equipe et Le Parisien de dimanche dans des informations presque identiques.

Le milieu de terrain est la ligne la plus touchée, avec six joueurs qui doivent à partir, et où le PSG est le plus actif au moment de signer (le Portugais Vitinha est déjà arrivé de Porto, et les négociations sont à un stade avancé avec son compatriote Renato Sanches, de Lille).

Selon L’Equipe, le milieu de terrain argentin Leandro Paredes (28 ans et deux ans de contrat) a été évalué à 35 millions d’euros, ce qui a mis fin à l’intérêt de Manchester United.

Il ajoute que la même chose s’est produite avec le défenseur central sénégalais Abdou Diallo (26 ans et également avec deux années restantes), de sorte que l’intérêt de Tottenham s’est estompé.

D’autres joueurs ont été fortement dévalorisés lors de leur passage à Paris, comme le Néerlandais Giorginio Wijnaldum (31 ans et sous contrat jusqu’en 2024) ou l’Argentin Mauro Icardi (29 ans et également signé pour deux saisons supplémentaires), il faudrait donc « un miracle » pour qu’ils partent, reconnaît L’Equipe.

Mauro Icardi serait payé environ 9,6 millions bruts par an, tandis que l’arrière gauche Layvin Kurzawa – 29 ans et qui joue à peine – a un contrat de 6 millions par an pour deux saisons supplémentaires.

Le milieu de terrain espagnol Ander Herrera, âgé de 33 ans et à qui il reste deux ans de contrat, devrait toucher environ 8 millions bruts, tandis que son coéquipier allemand Julian Draxler (également sous contrat jusqu’en 2024) devrait toucher environ 6,75 millions.

Les Parisiens espèrent que certains des joueurs transférables seront flexibles afin d’obtenir du temps de jeu et d’avoir une chance d’être appelés pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera en novembre.

Il y a aussi le cas de Neymar, qui, à 30 ans, n’est pas officiellement transférable.

« Il n’y aura pas de joueur au-dessus de l’équipe« , a déclaré Galtier, avant de prévenir que « s’il y a des joueurs qui sortent du rang, ils seront écartés« .