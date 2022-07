Cristiano Ronaldo a bénéficié d’un congé supplémentaire pour des raisons personnelles, une nouvelle qui alimente encore plus les rumeurs de son départ

Cristiano Ronaldo ne sera pas présent au début du camp d’entraînement de pré-saison de Manchester United, une nouvelle qui alimente encore plus les rumeurs de son départ.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’équipe anglaise a donné à CR7 un congé supplémentaire pour s’occuper de ses affaires personnelles.

Les Diables rouges se rendront demain à Bangkok, où ils affronteront Liverpool le mardi 12 juillet. Ils partiront ensuite en tournée en Australie.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. 🚨🇵🇹 #MUFC

Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST

