Officiel : Axel Witsel ne sera pas un joueur de l’Olympique de Marseille

Le joueur belge arrive de Bundesliga dans le club espagnol après avoir joué quatre ans avec le Borussia Dortmund, sur les tablettes de l’OM, Axel Witsel a opté pour l’Atletico Madrid.

« Axel Witsel est désormais un nouveau joueur de l’Atletico Madrid après l’accord conclu entre notre club et le joueur belge, qui a signé pour une saison« , a indiqué le club rouge et blanc dans un communiqué.

Après quatre saisons sous le maillot du Borussia Dortmund, le milieu de terrain belge est arrivé au Metropolitano en tant que joueur libre pour être sous les ordres de Diego Simeone la saison prochaine.

« Witsel est un milieu de terrain qui se distingue par son déploiement physique et son bon maniement du ballon. C’est un joueur qui, en raison de sa taille, a une grande capacité à dominer le jeu aérien et à se battre pour les ballons dans les airs avec les adversaires« , a-t-il déclaré.

Avec plus de 600 matchs officiels joués, après des passages au Standard de Liège, Benfica, Zenit, Tianjin Tianhai, sa dernière équipe étant le Borussia Dortmund, où il est devenu un joueur clé de l’équipe allemande, ce qui lui a permis d’attirer l’attention des Colchoneros.

« Notre club s’adjoint ainsi les services d’un joueur doté d’une grande expérience, puisque durant sa longue carrière, il a disputé plus de 600 matchs officiels en clubs, dont 77 en Ligue des champions et 42 en Ligue Europa, en plus d’avoir participé avec la Belgique à deux Coupes du monde (2014 et 2018) et à deux Championnats européens (2016 et 2020)« .

En outre, dans chacune des équipes pour lesquelles il a joué, le milieu de terrain de 33 ans a réussi à remporter des championnats et possède un palmarès impressionnant.

« Il a remporté des trophées dans tous les clubs européens où il a joué : deux titres de champion (2007/08 et 2008/09), deux Supercoupes de Belgique (2008/09 et 2009/10) et une Coupe de Belgique (2011) avec le Standard de Liège, une Coupe de la Ligue avec Benfica (2011/12), une Premier League russe (2015), une Coupe de Russie (2016) et deux Supercoupes de Russie (2015/16 et 2016/17) avec le Zenit et une Coupe d’Allemagne (2020/21) et une Supercoupe d’Allemagne (2019/20) avec le Borussia Dortmund. En outre, sur le plan individuel, Witsel a été reconnu en 2008 comme le meilleur joueur de Belgique« , a conclu le communiqué du club.