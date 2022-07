Bien que cela ne se soit pas produit cette année, Luka Modric n’exclut pas qu’à l’avenir Kylian Mbappé porte les couleurs du Real Madrid, car pour le Croate, l’influence politique a eu à voir avec la décision du Français de rester au Paris Saint-Germain.

S’adressant à Sportske, Luka Modric a déclaré que malgré la déception qu’il a causée aux fans cet été, les choses pourraient recommencer à zéro et qu’à un moment donné, Mbappé portera du blanc.

« Il est possible que dans quelques années, Mbappé vienne. Selon la logique du football, qui était valable jusqu’à la pression de l’environnement socio-politique et des intérêts de Paris« , a commenté Luka Modric.

« Mbappé suivrait probablement son ancien désir de jouer pour le Real Madrid. Même s’il peut sembler aujourd’hui, notamment aux yeux des supporters désabusés, que les liens ont été rompus, les choses peuvent se reproduire« , a-t-il ajouté.

Le Croate a conclu que la décision du jeune français de rester au PSG est valable et qu’il devra vivre avec.

« Mbappé a décidé ce qu’il a décidé, c’est son droit et maintenant il vit avec cette décision. On a tous pensé qu’il viendrait avec nous, ça n’est pas arrivé et maintenant quoi ? Ne le crucifions pas« , a terminé Luka Modric.