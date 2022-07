Real Madrid : Luka Modric dézingue Kylian Mbappé sur sa décision de prolonger au PSG

Luka Modric a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de « crucifier » Kylian Mbappé pour avoir rejeté le Real Madrid, car c’est la décision qu’il a prise et il devra vivre avec pour toujours, car pour le Croate, aucun joueur n’est plus grand ou plus important que le club merengue.

« Mbappé a décidé ce qu’il a décidé, c’est son droit et maintenant il vit avec cette décision, nous avons tous pensé qu’il viendrait chez nous, ça n’est pas arrivé, et maintenant quoi ?« . Eh bien, nous n’allons pas le crucifier.

« Mbappé est un grand joueur, mais comme je le répète toujours, dans n’importe quel contexte : aucun footballeur n’est plus important que le club. Le Real Madrid est le plus grand, au-dessus de tous les joueurs et il en sera toujours ainsi« , a déclaré Modric à Sportske.

Au sujet de l’échange de maillots avec Mbappé lors d’un match de l’UEFA Nations League entre la Croatie et la France, Modric a assuré qu’il n’avait aucun regret, car c’était surtout pour le fils d’un de ses anciens coéquipiers en équipe nationale, Domagoj Vida.

« Allez, s’il vous plaît, qu’est-ce que je dois regretter ? En fait, j’ai trouvé ces histoires de médias amusantes. Je comprends les médias, ils font de tout ce qu’ils peuvent quelque chose de spécial, mais ici il s’agit d’une demande pour un enfant et de la réalisation de son souhait. »

« Le fils de Vida adore Mbappé, il m’a demandé de lui demander le maillot car j’espérais qu’il me le donne. Bien sûr, je l’ai fait pour le fils de Vida comme je le ferais pour n’importe quel enfant si je le pouvais. Avec Kylian, pour ma collection, j’ai déjà échangé des maillots lors des matchs précédents. »

Parmi d’autres sujets et pour le même média, Modric a parlé du retour du Real Madrid contre le PSG, où il a assuré qu’il était bizarre de voir Messi sous d’autres couleurs que celles de Barcelone.

« C’était étrange de voir Messi après tant de clásicos sous un autre maillot. Avec Neymar et Mbappé, c’est une collection de talents, mais nous sommes le Real Madrid et quand nous avons trouvé notre rythme, avec le soutien fantastique du public, nous les avons écrasés. »

« C’était une nuit spectaculaire, l’une des plus impressionnantes pour moi, et j’en ai vécu beaucoup au Real Madrid. Depuis cette victoire, la perception du public et de l’environnement vis-à-vis de notre potentiel en Ligue des champions a complètement changé. »

« Objectivement, la façon dont nous avons réagi contre le PSG a montré à tout le monde, et surtout à nous, que nous avions quelque chose à dire dans la compétition« , a terminé Luka Modric.