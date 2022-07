Luuk de Jong est officiellement un nouveau joueur du PSV Eindhoven

L’attaquant néerlandais de Séville, Luuk de Jong, a rejoint le club néerlandais PSV Eindhoven après qu’un accord ait été trouvé entre le joueur et les deux clubs, a indiqué le club dans un communiqué samedi.

L’international néerlandais, après 94 apparitions et 14 buts en deux saisons, a joué en prêt la saison dernière au FC Barcelone, a indiqué Séville dans son communiqué, qui rappelle qu’il est arrivé au club andalou précisément en provenance du PSV à l’été 2019 et a fait ses débuts officiels le premier jour de la saison 2019/20 au stade Cornellá-El Prat contre le RCD Espanyol.

« Son premier but a également été inscrit en LaLiga, lors de la neuvième journée à domicile, pour donner les trois points à l’équipe contre Levante UD. En Liga, il a terminé la saison avec six buts et une passe décisive en 35 matchs. Dans la Coupe 2019/20, il a disputé quatre matchs, avec un but et une passe décisive « , indique le FC Séville, qui précise également que là où il a « vraiment marqué l’histoire« , c’est en Europa League.

Dans cette compétition, il a disputé les quatre matchs de la phase finale de la campagne 2019-20, qui s’est déroulée en Allemagne, et a marqué trois buts décisifs, le dernier 2-1 contre Manchester United en demi-finale et les deux premiers en finale contre l’Inter Milan (3-2), ce qui lui a valu le titre de meilleur joueur du match.

Le dernier jour de la fenêtre de transfert de l’été dernier (2021-22), Luuk de Jong est parti en prêt au FC Barcelone, pour lequel il a fait 29 apparitions – 21 Liga Santander, quatre Europa League, trois Champions League et une Supercoupe d’Espagne – marquant sept buts et une passe décisive.

« Le Sevilla FC remercie Luuk de Jong pour sa performance durant cette période en tant que joueur de Séville, dans laquelle son nom est lié à jamais à l’histoire du club, et lui souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle étape personnelle et professionnelle« , a déclaré le club dans un communiqué.