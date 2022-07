Cristiano Ronaldo demande a quitter Manchester United

Le moment compliqué que traverse Manchester United depuis quelques années n’a pas été résolu par Cristiano Ronaldo qui n’a pu aider le club a se qualifier pour la prochaine Ligue des champions pour la saison 2022-2023.

Selon le Times, cela a mécontenté Ronaldo, qui aurait déjà demandé à faciliter son départ du club mancunien pour continuer à se battre pour le ballon d’or, gagner des titres et même remporter de nouveau la Ligue des Champions.

« Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League reçoit une offre satisfaisante lors de la fenêtre de transfert. Sa décision est motivée par le désir de jouer en Ligue des champions pour le reste de sa carrière« , peut-on lire dans le rapport du journaliste Duncan Castles.

« Cristiano Ronaldo pense qu’il lui reste « trois ou quatre ans » au plus haut niveau et aimerait les passer dans un club où il pourra ajouter à ses réalisations collectives et individuelles« , ajoute le Britannique.