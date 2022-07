AC Milan : Zlatan Ibrahimovic va renouveler son contrat avec un salaire bien inférieur à celui qu’il avait la saison dernière

Zlatan Ibrahimovic veut rester à l’AC Milan et c’est pourquoi il a proposé au conseil d’administration une réduction de salaire considérable pour rester et se battre pour le bicampeonato de la Serie A.

Le contrat du Suédois avec les Rossoneri a pris fin le 30 juin, mais l’attaquant va signer un renouvellement qui le liera au club jusqu’en janvier 2023.

Le nouvel accord entre Zlatan et le Milan sera de 100 000 euros pour les six prochains mois, selon le Diario As. L’attaquant a pris cette décision parce qu’il est blessé au genou gauche et, bien qu’il ne sache pas quand il pourra revenir sur le terrain, il veut poursuivre son rétablissement au club pour pouvoir jouer à nouveau la Ligue des champions.

Au cours des six derniers mois, Ibra a joué sans ligament croisé antérieur au genou gauche, ce qui a causé une grande douleur au joueur.