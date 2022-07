PSG : Christophe Galtier s’engage avec le club parisien pour deux saisons

Christophe Galtier sera à l’entraînement du Paris Saint-Germain lundi et devrait signer un contrat de « deux ans seulement » avec le club en début de semaine, selon L’Équipe de samedi.

Les parties ont convenu de sceller le contrat une fois que la direction du PSG et Mauricio Pochettino se seront mis d’accord sur le départ de l’Argentin, ce qui s’est finalement produit jeudi soir avec le versement de 10 millions d’euros.

Selon L’Équipe, Galtier n’était plus à Paris lorsque Pochettino a officialisé son départ mais il est attendu dans la capitale lundi matin lors de la reprise de l’entraînement du club.

Quant au contrat, le quotidien sportif rapporte qu’il y a eu une modification et que, à la demande du nouveau coach parisien, l’option d’une troisième année a disparu du contrat pour deux ans et pas plus.

Galtier sera présenté lors d’une conférence de presse mardi après-midi ou mercredi, selon L’Équipe, bien que le club n’ait pas encore confirmé ces dates.

Avant cela, il aura l’occasion de rencontrer les joueurs, à l’exception des internationaux qui rejoindront l’entraînement plus tard car ils ont une semaine de repos supplémentaire.