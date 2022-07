AC Milan : Alessandro Florenzi renouvelle sont contrat jusqu’en 2025

Le défenseur restera avec les Rossoneri après avoir été un joueur clé dans leur titre en Serie A la saison dernière.

L’AC Milan continue de renouveler les joueurs clés qui l’ont mené au titre de la Serie A. Cette fois, le club a confirmé la prolongation de contrat d’Alessandro Florenzi.

Le défenseur de 31 ans va prolonger son contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2025, avec pour objectif de remporter le titre de champion d’Italie de Serie A et de réaliser un bon parcours en Ligue des champions.

Alessandro Florenzi est devenu un titulaire indiscutable pour Stefano Pioli en faisant 30 apparitions la saison dernière, sa principale force étant sa capacité à défendre et à attaquer en tant qu’ailier dans son couloir gauche.

This is why every Rossonero loves @Florenzi 👊🔴⚫️ #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/YQxziXKsIx

— AC Milan (@acmilan) July 1, 2022