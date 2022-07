Jorge Sampaoli après sa démission de l’OM : « Nos objectifs ne sont pas les mêmes »

Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille en raison de divergences avec la direction sur le renforcement de l’effectif, un claquement de porte qui rappelle le départ de son idole Marcelo Bielsa, qui avait quitté le club en 2015 après n’avoir joué qu’un seul match de championnat.

Sampaoli et Marseille ont annoncé un pacte « mutuellement acceptable » pour le départ de l’entraîneur argentin, à qui il restait une saison de contrat. La décision a été prise lors d’une réunion entre l’entraîneur et le président du club, Pablo Longoria, au cours de laquelle il a été convenu de mettre fin au contrat de l’entraîneur et de son équipe.

« Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants, il n’y a rien de mal à viser des choses différentes. L’important est de viser l’excellence et de vouloir le meilleur pour Marseille« , a déclaré l’entraîneur dans un communiqué.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. 👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Longoria, dans une apparition ultérieure, a reconnu qu’il y avait eu des « frictions professionnelles, pas personnelles » avec l’ancien entraîneur de Marseille (…) « Cela n’a pas été facile de se séparer d’un bon entraîneur et d’une bonne personne ».

Le manager a assuré que Sampaoli avait un respect « énorme » pour le club et a expliqué que « ce n’est pas une question de manque de moyens financiers« , mais a affirmé qu' »un projet doit être construit sur la stabilité économique« . Selon les rumeurs, Sampaoli voulait une équipe avec plus de qualité et d’expérience pour affronter la prochaine Ligue des champions avec des garanties.