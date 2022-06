RMC : Le PSG informe Pochettino de son licenciement

Le temps de Mauricio Pochettino au PSG est compté, rapporte RMC. Le club parisien a déjà informé le coach argentin qu’il ne continuera pas à entraîner l’équipe parisienne la saison prochaine.

Cette question, qui n’est un secret pour personne depuis que le PSG a été éliminé par le Real Madrid en Ligue des champions, a été soulevée à de nombreuses reprises. De plus, le renouvellement de Mbappé a également joué un rôle, car il semble que l’attaquant ne soit pas à son goût et inversement.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mauricio Pochettino aimerait retrouver un banc en Angleterre. L’entraîneur argentin, que le PSG ne souhaite pas conserver, serait tenté par un come-back en Premier League. Reste à savoir où il pourrait rebondir. — RMC Sport (@RMCsport) June 12, 2022

Pochettino est clair : il s’agit d’un licenciement en bonne et due forme et il ne va pas laisser au club un seul euro de son indemnité de départ. Il voulait continuer et remplir son contrat jusqu’en 2023, et pour cette raison, il ne va pas rendre facile la résiliation de son contrat.