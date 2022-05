Résumé Real Madrid 1 – 0 Liverpool : Le Real Madrid gagne sa 14ème Ligue des Champions avec un but de Vinicius et un Thibaut Courtois homme du match !!!!

Madrid a remporté la Ligue des champions grâce à un but de Vinicius, mais le héros a été le gardien de but Courtois, qui a tout sauvé. Et quelques tirs, notamment de Salah, avec quelques interventions très méritoires.

Le Real Madrid a réalisé un nouveau miracle en Ligue des champions et a soulevé le trophée pour la 14e fois grâce à une performance exceptionnelle de son gardien Thibaut Courtois, qui s’est transformé en cauchemar pour les attaquants de Liverpool. Les Reds se sont écrasés à plusieurs reprises devant le Belge, tandis que Madrid n’a eu besoin que d’une action isolée de Fede Valverde terminée par Vinicius, sur le seul tir cadré des Blancos pendant les 90 minutes, pour battre une équipe de Liverpool qui lui était clairement supérieure.

La première mi-temps a été un monologue « Red » dans lequel le Real Madrid a joué un rôle secondaire. Le ballon a surtout appartenu à l’équipe de Jürgen Klopp, tout comme les occasions, bien que dans ces cas-là Courtois apparaisse généralement. Il n’en a pas été autrement cette fois-ci.

Le gardien belge a présenté ses arguments pour le titre de MVP de la finale à la 16e minute en repoussant un tir de Salah sur un centre d’Alexander-Arnold. Dans les instants qui suivent, le gardien est de nouveau impliqué dans quelques tirs de Thiago et Salah, mais il est de nouveau sous le feu des projecteurs à la 21e minute lorsqu’il dévie un tir de Mané qui finit par toucher la base du poteau.

Liverpool avait le ballon et le contrôle et le Real Madrid avait du mal à s’approcher de la surface de réparation des Reds. Modric et Kroos ne sont entrés en jeu qu’après le milieu de la première mi-temps. Alisson n’était qu’un simple spectateur jusqu’à ce qu’Alaba lance Benzema de manière inattendue avec un ballon en profondeur. Le Français n’a d’abord pas réussi, mais Alisson et Konaté non plus. Le rebond échoit à Fede Valverde, qui remet le ballon à Benzema, qui termine l’action par un tir au fond des filets. Le Français était hors-jeu lorsque le ballon est sorti des pieds de l’Uruguayen, bien qu’il ait été touché par Fabinho avant de l’atteindre. La VAR a validé l’interprétation de l’arbitre et a annulé le but après plusieurs minutes d’incertitude.

Le Real Madrid a semblé se réveiller au début de la seconde période, mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’il retombe dans la monotonie lorsque Liverpool a retrouvé son dynamisme habituel. Le jeu se poursuit sans aucune nouvelle dans la surface de réparation jusqu’à ce que, de manière inattendue, le Real Madrid trouve une faille dans la défense des Reds. Fede Valverde s’est infiltré à l’intérieur et a sorti une passe précise de son chapeau au second poteau, où Vinicius est apparu par surprise, profitant du mépris total d’Alexander-Arnold à son égard. Le Brésilien a frappé à son aise pour revêtir la tenue de héros dont il rêvait.

Liverpool n’avait d’autre choix que de retrousser ses manches, mais une fois de plus, il s’est heurté à Courtois. Salah (64′) l’a de nouveau testé avec un tir à bout portant et le Belge a de nouveau réagi avec un grand arrêt. Et quatre minutes plus tard, les deux joueurs se sont retrouvés avec le même résultat. Cette fois, l’Egyptien a tiré d’un angle serré et le Belge l’a repoussé sur le poteau.

⚪️ Vinícius Júnior wins it as Madrid are crowned champions of Europe again!

90+5’ Un centre de Fabinho dans les mains de Courtois. C’est fini maintenant.

90+5’ Nous entrons dans la dernière minute.

90+3’ Keita commet une faute sur Kroos.

90+3’ Rodrygo entre en jeu et Vinicius sort.

90+2’ Madrid choisit de conserver le ballon. Le mouvement s’est terminé par un tir de Camavinga, trop haut.

90+1′ Corner pour le Real Madrid. Le temps presse pour Liverpool.

90’ Cinq minutes de temps additionnel.

90’ Ceballos remplace Modric.

88’ Corner pour Liverpool.

87’ Madrid défend avec le ballon. Liverpool attaque maintenant, de manière inefficace.

85’ Valverde sort et Camavinga entre en jeu.

84′ Le temps passe pour Liverpool.

83′ Transition de Madrid, avec un avantage, que Benzema n’a pas bien terminé. Ballon pour Liverpool.

82′ Et encore Courtois ! Il arrête le tir de Salah…

82′ Tir de Keita à l’entrée de la surface, très haut…

80′ Courtois à nouveau… que arrêt !!!! Liverpool manque de temps et est pressé.

78′ Liverpool persiste. L’équipe anglaise est à court d’idées dans les derniers mètres.

77′ Firmino entre pour Thiago et Keita pour Henderson.

76′ Liverpool se sauve… Personne n’ai à la retombé d’un coup franc qui a fini par être touché par Casemiro.

70′ Un centre d’Alexander-Arnold… passe à côté.

69′ Une fois de plus, Madrid a évité le pire. Le jeu a continué et Courtois a, une fois de plus, écarté le danger.

68′ Un autre corner pour l’équipe de Klopp.

65′ Sortie de Luis Diaz et entrée de Diogo Jota pour Liverpool.

64′ Salah !!!!!!!!!! L’Égyptien a une frappe de l’extérieur de la surface, mais Courtois réagit en repoussant le ballon de la main droite. Le Belge a une nouvelle fois été décisif.

61′ Madrid a maintenant de l’espace pour courir. Liverpool devra prendre des risques pour forcer l’égalisation.

59′ Vinicius a marqué après un centre de Valverde, dans un but vide.

59′ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT VINICIUS POUR LE REAL MADRID

56′ Le défenseur central brésilien du Real Madrid est soigné sur le banc de touche. Militao récupère.

55′ Militao se plaint après un tacle de Luis Diaz.

52′ Le Real Madrid se met à presser plus haut sur le terrain pour rendre difficile la récupération du ballon par Liverpool, ce qui a été relativement facile jusqu’à présent.

51′ Mendy manque de contrôle sur un long ballon de Courtois. Liverpool a le ballon.

49′ Le jeu est maintenant plus ouvert. Les deux équipes se montrent plus offensives.

48′ Si Liverpool veut surprendre Madrid, ils devront mettre plus de vitesse dans le ballon.

46′ Jusqu’ici, le même scénario que la première mi-temps. Madrid à l’arrière et Liverpool qui presse haut. L’équipe de Klopp est passée tout près, mais Luis Diaz n’a pas réussi à trouver la faille.

46′ Coup d’envoi de la deuxième mi-temps ! Le Real Madrid met le ballon en jeu.

45+3′ Fin de la première mi-temps. Match nul et vierge entre Liverpool et le Real Madrid.

43′ Benzema marque après une erreur défensive entre Becker et Konaté. Le but a été refusé pour hors-jeu par le capitaine madrilène. Mais le VAR intervient.

41′ Le tir de Henderson depuis l’extérieur de la surface de réparation passe juste à côté de la droite de Courtois.

40′ Corner pour Liverpool, donné par Militao. Robertson prend le coup de pied.

37′ L’arbitre vient de donner un jaune à Carvajal pour avoir fait faute sur Luis Diaz.

36′ Corner pour Madrid, son premier. Donné par Van Dijk. Becker s’est emparé du ballon.

35′ Tirs stat : Liverpool 8 (5 cadrés) et Real Madrid 0.

34′ Tête de Salah à l’intérieur de la surface… Courtois bloque.

33′ Carvajal commet une faute sur Luis Diaz. Liverpool est de retour dans le jeu, bien qu’horizontalement, lentement, de manière prévisible…

32′ Salah, qui se déplace sur le flanc droit, n’est pas très bon dans ses passes ou son contrôle pour le moment.

30′ Alexander-Arnold a coupé un ballon d’or pour Liverpool.

30′ Centre d’Henderson… dans les mains de Courtois.

28′ Liverpool joue à nouveau en largeur. Les madrilènes attendent dans un bloc bas.

25′ Vinicius a croisé un ballon dans la surface anglaise cherchant le second poteau de Becker, mais il n’a pas réussi à le surprendre.

24′ Le jeu défensif de Liverpool est parfait jusqu’à présent. Madrid n’a rien généré en attaque.

22′ L’équipe de Klopp joue avec des idées très claires. Ils ont pris le contrôle du jeu et ont déjà montré les dents. Mais ils se sont heurtés à Courtois, décisif pour repousser un tir de Salah et un autre de Mané.

21′ Mané frappe le poteau droit ! Courtois a touché le ballon en premier. Le gardien de but de Madrid a sauvé son équipe du 0-1.

Thibaut Courtois Makes His Presence Very Clear Infront Of The Goal Post😌🥅 Magical Hands Coming Out Of NoWhere🧤🤯 Seeing A Very Consistent Thibo Courto Till Now🙌🏻🤍✨️

19′ Liverpool insiste. Tir d’Alexander-Arnold, très haut.

17′ Nouvelle frappe de Salah, trop haut, de l’intérieur de la surface. Courtois s’est emparé du ballon, sans problème. Liverpool se rapproche.

17′ Tir de Thiago de l’extérieur de la surface dans les mains de Courtois.

16′ Le tir de Salah depuis l’intérieur de la surface est bloqué à ras de terre par Courtois de la main gauche.

15′ Madrid a besoin d’espace et ils le trouveront en volant le ballon à Liverpool et en se présentant en contre.

14′ Le centre de Robertson est contrôlé par Mendy de la poitrine pour que Courtois puisse récupérer.

12′ Beaucoup de respect pour l’instant de la part des deux équipes. Liverpool a le meilleur jeu. Tir dans les airs du Real Madrid.

11′ Longue balle pour Luis Diaz. Ballon pour Real Madrid. Carvajal va le prendre.

9′ L’équipe de Klopp commence un nouveau mouvement offensif. Madrid attend à l’arrière. La balle va à Mané sur la ligne de démarcation.

6′ Alors que Liverpool attaque, Madrid maintient ses lignes en attendant une occasion pour un contre. Liverpool est l’équipe qui, pour l’instant, a la mainmise sur le jeu.

4′ Remise en jeu pour Madrid, accordée par Henderson. Liverpool récupère.

2′ Coup franc tiré par Liverpool. La défense des Blancs s’est dégagée. Madrid commence une attaque, mais ne sort pas de sa moitié de terrain. L’équipe anglaise continue d’exercer une pression élevée et elle est sortie très intense.

1′ Premier mouvement offensif de Liverpool. Ballon à Madrid, qui joue en défense. L’équipe de Klopp exerce un pressing haut.

1′ Le ballon roule à Saint-Denis ! Liverpool a mis le ballon en jeu.

0′ L’hymne de la Ligue des champions est joué. Visages de concentration des joueurs des deux équipes.

0′ Raúl et Rush entrent sur le terrain avec la coupe et la montrent à la foule. Deux légendes du Real Madrid et de Liverpool. Maintenant, les joueurs entrent sur le terrain. Le Stade de France rugit.

0′ La cérémonie d’ouverture est terminée, la bâche est retirée… Les joueurs sont déjà dans le tunnel. La finale est maintenant à moins de cinq minutes du coup d’envoi.

0’ La cérémonie d’ouverture commence ! Camila Cabello se produit.

0’ Nouvelle annonce de l’UEFA. La finale est maintenant reportée à 21.36 heures. C’est l’heure à laquelle, sur le papier, la cérémonie d’ouverture est censée commencer.

🇫🇷⚽️ FLASH – De nombreux supporters avec un billet pour assister à la finale de #ChampionsLeague ne peuvent pas accéder au Stade de France.

0′ La finale continue à être retardée. Elle est maintenant reportée à 21h30. Les joueurs retournent sur le terrain pour de nouveaux exercices d’échauffement.

0′ Des images télévisées montrent des supporters de Liverpool sautant des barrières alors que certaines portes restent fermées.

🇫🇷⚽️ FLASH – Le coup d'envoi de la finale de la #ChampionsLeague a été reprogrammé à 21h36. De nombreux supporters sans billet tentent d'entrer dans le Stade de France.

0′ C’est ainsi que l’UEFA a annoncé le report de la finale.

#UCLfinal

0′ Les arroseurs automatiques fonctionnent maintenant au Stade de France. Les problèmes de sécurité persistent.

0′ Le report de la finale retarde également la cérémonie d’ouverture qui avait été préparée pour ouvrir la finale de la Ligue des champions 2021-22.

L’équipe de Carlo Ancelotti a dû revenir au score dans tous les tours à élimination directe pour atteindre ce stade de la compétition : le PSG, Chelsea et Manchester City ont tous succombé au Santiago Bernabeu. Ceci grâce au talent de joueurs comme Karim Benzema, Vinicius, Rodrygo, Luka Modric, entre autres.

Liverpool, en revanche, ne s’est pas rendu la tâche trop difficile pour atteindre la finale. Ils ont éliminé l’Inter, Benfica et Villarreal. Seul le « sous-marin jaune » les a contrarié pendant les 45 premières minutes du match retour des demi-finales. Mais au final, ils ont montré toute leur puissance grâce à Sadio Mané, Mohamed Salah, Luis Díaz et bien d’autres.

« C’est ma première finale avec le Real Madrid. Je suis excité. C’est un sentiment particulier. J’espère le gagner. On arrive bien. C’est une grande équipe, très intense. Ils cherchent souvent la profondeur. Ils ont de grands joueurs« , a déclaré Thibaut Courtois.

« Nous allons bien, concentrés. Il n’y a pas de pression et nous nous amusons. Le voyage a été décontracté. Dans ce club, vous avez des nuits magiques. C’est l’effort de tous. Les gens nous poussent toujours à donner plus. Nous sommes une grande équipe. C’est une finale et beaucoup de choses peuvent arriver« , a déclaré Karim Benzema.

𝐓𝐖𝐎 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐓𝐎 𝐆𝐎 🙌 We're LIVE for all your #UCLfinal build-up from Paris! 🇫🇷

https://t.co/35nAB2OUpk

« J’ai déjà pensé à tout ce que je peux faire en finale. Je suis aussi un peu nerveux. La finale de la Ligue des champions est un match important. Nous allons tout tenter« , a ajouté Vinicius, un élément important de l’attaque du Real Madrid. Il s’agira de sa première finale majeure.

Les joueurs de Liverpool se sont également exprimés sur le match. « Remporter ce trophée sera important pour moi et pour l’équipe. Nous allons affronter des joueurs de premier ordre et il y aura beaucoup à faire pour gagner« , a déclaré Alexander-Arnold, l’arrière latéral de 23 ans.

« Nous n’avons pas pensé au match de Kiev (qu’ils ont perdu contre les Merengues). Nous avons réussi à remporter la Ligue des champions la saison suivante. Nous pensons à cette finale. J’espère que nous pourrons fêter ça. C’est le match le plus important du monde« , a ajouté Robertson.

Les compos probables

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr