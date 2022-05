Liverpool – Real Madrid : Voici les compositions pour la finale entre le Real Madrid et Liverpool en Champion League !

La finale est dans une demi-heure et voici les compositions avec lesquelles le Real Madrid et le Liverpool FC tenteront de remporter le titre de la Ligue des champions à Paris.

Carlo Ancelotti alignera l’équipe qui lui a donné de bons résultats tout au long de cette Ligue des champions, avec une ligne d’attaque qui a été mortelle pour les adversaires, comme c’est le cas de Vinicius et Karim Benzema, qui ont formé un duo explosif.

En plus de ces deux attaquants, le Real Madrid dispose toujours d’un déploiement tactique très intéressant, avec Toni Kroos et Federico Valverde qui jouent au milieu de terrain pour les ailiers et les soutiennent parfois en attaque.

Dans ces conditions, Carlo Ancelotti ne veut pas inventer grand-chose dans son onze de départ contre Liverpool et commencera comme suit : Thibaut Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Valverde, Benzema et Vinicius.

Liverpool, quant à lui, va affronter Madrid avec le onze suivant : Alisson ; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson ; Thiago, Henderson, Fabinho ; Salah, Mané et Luis Díaz. Au final, il ne semble pas y avoir de blessures graves : Salah, Van Dijk et Thiago Alcántara pourront jouer. La condition physique de l’Espagnol était la plus préoccupante, mais il sera rétabli à temps pour le dernier match.

Il ne reste plus qu’à voir comment Mohamed Salah va se comporter lors de ce match, car il souffrait de problèmes musculaires qui lui ont fait manquer quelques matchs à la fin de la Premier League et maintenant il cherchera à maintenir son niveau au sommet contre le Real Madrid.