Liverpool-Real Madrid : La finale de Paris s’annonce comme l’occasion pour Liverpool de prendre sa revanche et pour le Real Madrid de poursuivre sa série de miraculeuse

Au total, dix-neuf coupes de Ligue des champions brillent dans les armoires à trophées de deux des clubs les plus titrés de la compétition. La finale de ce soir au Stade de France sera l’occasion pour Liverpool et le Real Madrid d’une troisième finale dans la plus importante des compétitions du continent.

Les Reds ont soulevé le trophée en 1981 en battant Madrid au Parc des Princes grâce à un but tardif d’Alan Kennedy, tandis que les madrilènes ont pris leur revanche en 2018 à Kiev dans cette finale mémorable marquée par les maladresses du gardien Karius et la blessure de Salah, qui a dû quitter le terrain après une demi-heure après avoir été « plaqué » par Sergio Ramos.

La finale de Paris s’annonce comme l’occasion pour Liverpool de prendre sa revanche sur ce qui s’est passé il y a quatre ans et aussi pour le Real Madrid de poursuivre sa série de miraculeuse cette année. Madrid s’est habitué à des miracles cette saison après trois retours pénibles lors des trois derniers tours à élimination directe.

L’équipe de Carlo Ancelotti a atteint la finale après avoir éliminé trois des grands favoris, le PSG, Chelsea et Manchester City, donnant ainsi un cours accéléré sur la façon dont les miracles sont faits. L’Italien semble avoir trouvé une formule magistrale qu’il espère répéter ce soir contre Liverpool.

Les Anglais participent à la finale pour la troisième fois lors des cinq dernières éditions, tandis que les merengues font leur retour dans l’épreuve après avoir manqué les trois dernières années et l’avoir remportée quatre fois lors des cinq saisons précédentes.

Au Stade de France s’affronteront deux équipes qui totalisent dix-neuf titres dans la plus importante des compétitions continentale et qui occupent la première et la troisième place du classement des clubs les plus titrés. Le Real Madrid vise à soulever sa 14e coupe, tandis que Liverpool est à la recherche de son septième, ce qui lui permettrait de rattraper le Milan, qui est deuxième au classement. Les Reds ont six titres à leur actif, soit autant que le Bayern Munich.

L’histoire et l’épopée se rencontreront sur la pelouse du Stade de France. Ancelotti a pour objectif de devenir le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions pour la quatrième fois. Pour Klopp, ce serait son deuxième.