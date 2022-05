Liverpool – Real Madrid : Horaires et chaines pour voir la finale de la Ligue des champions à la télévision et en streaming

Ce samedi 28 mai à 21h00, Liverpool et le Real Madrid se rencontrent au Stade de France pour la finale de l’UEFA Champions League 2021 – 2022, qui peut être suivie en France sur en direct sur les chaînes TF1, Canal + et RMC Sport 1.

Une répétition de la finale 2017 – 2018, les Reds et les Merengues aborderont le match en ayant été les meilleurs de la compétition et à la recherche de leurs septième et quatorzième trophées, respectivement. L’équipe de Jürgen Klopp a battu l’Inter, Benfica et Villarreal, tandis que les Reds ont battu le PSG, Chelsea et Manchester City dans ce qui est sans doute l’un des parcours les plus difficiles de l’histoire de la compétition.

De l’autre côté, le Real Madrid est à la recherche de son cinquième titre en Ligue des champions au cours de la dernière décennie, n’ayant pas perdu une finale de Ligue des champions depuis 1981. D’autre part, Liverpool, à l’exception de la finale de Kiev, n’a pas atteint les portes de la gloire depuis 2005, lorsqu’il a battu le Milan dans l’une des finales de Coupe d’Europe les plus mémorables.

Liverpool-Real Madrid : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la finale de la Ligue des champions ?

