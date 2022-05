Liverpool-Real Madrid : Qui chantera en finale de la Ligue des champions ?

La chanteuse cubano-américaine Camila Cabello sera la tête d’affiche de la cérémonie d’ouverture de la finale de la Ligue des champions à Paris, samedi, lorsque le Real Madrid de Carlo Ancelotti affrontera le Liverpool de Jürgen Klopp.

La chanteuse a assuré qu’elle rendrait hommage à ses racines latines lors de ce grand événement : « Nous injectons cette même joie et cette même passion dans notre spectacle, ainsi que cette culture mexicaine et cubaine. Il y a beaucoup de couleurs et je vais montrer d’où je viens à cette partie du monde« , a-t-elle déclaré, en faisant référence au continent européen, dans une vidéo publiée par l’UEFA.

La star de 25 ans, connue pour des chansons telles que « Bam Bam » et « Havana » et nominée aux Grammy Awards, a déclaré que le fait de regarder le football avec ses proches mexicains l’a aidée à parfaire sa célébration du but : « Mon père est mexicain et je suis Latina, donc le football est une partie importante de notre culture et nous soutenons le Mexique chaque fois qu’il joue« , a-t-elle ajouté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par camila (@camila_cabello)

Le spectacle de ce samedi, avant la finale entre le Real Madrid et Liverpool, est conçu de manière acoustique et colorée pour « exciter les gens » et apporter « beaucoup d’énergie« .

Le football, son sport préféré

Camila Cabello a déclaré que le football est son sport préféré et qu’elle a toujours voulu assister à un match car c’est « le seul sport » qu’il peut regarder et savoir « ce qui se passe« . « C’est le seul sport que ma famille aime« , a-t-il dit.

Bien qu’elle refuse de se décrire comme une fan comparée aux supporters du Stade de France ce samedi, elle a avoué qu’elle a parfois essayé de se rendre à des matchs pour soutenir l’équipe nationale mexicaine, mais que cela lui a été impossible en raison de son emploi du temps chargé. « C’est mon premier match, donc je suis très excité. Je peux très bien imiter la façon dont les Latinos font : Goooooool ! J’ai regardé beaucoup de matchs avec ma famille et nous pouvons être très excités« , a-t-elle ajouté.

L’auteur-compositeur-interprète n’a pas voulu dire quelle équipe recevrait son soutien et a déclaré qu’elle les encouragerait toutes les deux : « Elles ont travaillé si dur. Je les encourage tous les deux« , a-t-elle déclaré, même si elle espère que le match sera « équilibré » : « Je n’aime pas qu’une équipe soit avantagée dès le départ« .