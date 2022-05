Liverpool-Real Madrid : comment se sont déroulées les autres finales de la Ligue des champions ?

Liverpool et le Real Madrid se disputeront le titre de meilleure équipe d’Europe pour la troisième ce soir à Paris.

Aujourd’hui, le 27 mai, cela fait exactement 41 ans que la première finale entre Liverpool et le Real Madrid a eu lieu, curieusement aussi dans la ville de Paris, même si le lieu était alors le Parc des Princes.

Les Reds venaient de remporter deux titres récents, en 1977 et 1978, et étaient largement favoris face à une équipe du Real Madrid connue sous le nom de « de los Garcías« , avec García Remón, García Hernández et García Navajas dans son effectif.

Le match, joué devant 48 360 spectateurs, a été terne et ennuyeux. La tension et la nervosité d’une finale, combinées à l’approche conservatrice de l’entraîneur madrilène Vujadin Boskov, ont fait que le match n’a pratiquement pas connu d’occasions de but.

Une étincelle isolée à la 36e minute de la seconde période a été saisie par l’arrière gauche Alan Kennedy pour ce qui allait être le seul but de la finale. La finale de 1981 est la dernière finale du plus grand tournoi continental que Los Blancos ont perdu.

Et 37 ans plus tard, ces deux équipes se sont retrouvées dans une nouvelle finale, avec un résultat très différent. Le 26 mai 2018, le Real Madrid a remporté sa 13e Ligue des champions après avoir battu Liverpool 3-1 au stade olympique de Kiev.

La finale, beaucoup plus récente, a été marquée par des « cadeaux » du gardien de but allemand des Reds, Loris Karius. Une erreur du gardien a permis à Benzema de marquer pour le 1-0 à la 51e minute, et bien que Mané ait rapidement égalisé, le nouveau venu Gareth Bale a décidé du match d’un incroyable retournée à la 61e minute, avant d’ajouter à son compteur le score de 3-1 à quelques minutes de la fin.

Outre les deux finales, l’Angleterre et l’Espagne ont disputé cinq matches, tous en Ligue des champions, deux à Anfield Road et deux au Santiago Bernabéu plus un à Valdebebas en raison de la pandémie, Liverpool en ayant remporté deux et le Real Madrid trois.