PSG : Messi retrouve le sourire lors de la victoire de Montpellier

Messi et Mbappé ont mené le PSG à une victoire 4-0 sur Montpellier. Mbappé, qui pourrait annoncer son avenir dans les prochaines semaines, a reçu son dixième carton jaune et manquera le dernier match de la saison au Parc des Princes. Si l’attaquant décide de partir à Madrid, ce sera son dernier match sous le maillot du PSG.

Le PSG était en feu dès le coup d’envoi et il ne lui a pas fallu longtemps pour ouvrir le score. Mbappé a lancé Messi après une bonne combinaison pour que l’Argentin retrouve le chemin des filets après deux matchs sans but.

L’équipe de Pochettino était proche de marquer un deuxième but après une belle frappe de Mbappé sauvée par Bertaud. Mbappé, qui pourrait annoncer sa décision dans les semaines à venir, a servi Messi de l’extérieur de la tête pour le deuxième but de l’Argentin. L’ancien joueur du Barça a contrôlé le ballon, a dribblé le gardien et a ensuite marqué du pied gauche pour inscrire le deuxième but.

Le troisième but des Parisiens est intervenu juste avant la demi-heure de jeu après qu’un autre centre de Mbappé ait été dégagé par la défense pour Di Maria, qui a frappé en premier pour son quatrième but en Ligue 1.

Montpellier n’a pas été inquiété dans les premières minutes de la seconde période, mais les Parisiens ont augmenté le rythme au fil des minutes et ont à nouveau assiégé la surface de réparation des locaux. Les hommes de Pochettino ont réclamé un penalty pour une faute sur Mbappé, mais le VAR a revu l’action et a jugé que le Français n’avait pas subi de faute. Dans les minutes qui suivent, un penalty est accordé après une faute de Souquet. Mbappé n’a pas fait d’erreur sur le penalty et a inscrit son 25e but en championnat, maintenant son avance sur Ben Yedder, auteur d’un triplé contre Brest. Le Français a reçu un carton jaune qui l’empêchera de participer au dernier match de la saison.