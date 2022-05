Après sa victoire à Lorient, l’équipe à l’OM veut conserver cette dynamique pour aller chercher un résultat à Rennes en renforcer sa deuxième place et éliminer définitivement Rennes de la courses à la Ligue des Champions. Rennes doit retrouver le chemin de la victoire après sa défaite lors du dernier match à Nantes pour encore rêver la plus grande des compétitions européenne.

Rennes réalise une très belle saison avec un jeu léché et offensif Terrier, Bourigeaud, Laborde et Traoré, tant de joueurs qui se sont révélés sous les couleurs bretonne pour permettre aux hommes de Genesio d’être cinquièmes à trois points du podium. Mais la défaite face à Nantes (2-1) a mis un gros coup d’arrêt dans la quête de podium et Rennes n’a plus son destin entre ses mains.

👥 Le 1️⃣1️⃣ aligné par Jorge Sampaoli pour ce #SRFCOM 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋𝐄𝐒 𝐆𝐀𝐑𝐒 ! 💥 pic.twitter.com/9SSnbWRFGR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2022

Pour Marseille, la victoire permettrait d’assurer sa place sur le podium et ainsi être qualifié en Ligue des champions la saison prochaine. Dauphin du PSG durant presque toute la siaosn, l’OM doit terminer le travail par une victoire

Rennes – OM en Streaming : Pour regarder SRFC – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal.

L’Olympique de Marseille est de nouveau sur une bonne dynamique après sa victoire 3-0 sur Lorient. Lors des dernières rencontres, ils ont enregistré 2 victoires et 2 défaites.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes aura lieu ce soir à 21h00 au Roazhon Park. Le match sera retransmis sur Canal+ décalé.. Le match correspondant à la 37e et avant dernière journée de Ligue 1 se déroulera au stade Roazhon Park.

Les 5 dernières rencontre ont donné lieu à tous les résultats possibles. L’équipe locale a remporté 1 match, tandis que les visiteurs en ont remporté 3. Un seul match s’est terminé par un nul

L’équipe locale occupe la cinquième place avec 62 points, tandis que le visiteur a atteint 68 points et occupe la deuxième place du championnat.

L’arbitre désigné pour ce match est Benoît Bastien.

La compo probable de Rennes : Gomis – Traoré, Omari, Santamaria, Truffert – Majer, Martin, Tait – Bourigeaud, Laborde, Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio

La compo probable de l’OM : Mandanda – Rongier, Saliba, Caleta Car, Luan Peres – Guendouzi, Kamara, Gueye – Under, Bakambu, Gerson. Entraîneur : Jorge Sampaoli

