Le championnat italien touche à sa fin, mais avant cela, il y aura un choc à fort enjeu entre des clubs qui cherchent à atteindre la prochaine Europa League.

La Serie A clôturera la 36e journée avec un duel passionnant entre la Roma et la Fiorentina, qui ont toutes deux encore une chance de se qualifier pour l’Europa League.

Il n’y a pas de marge d’erreur pour la Viola, qui, après la défaite de la semaine dernière contre Milan, a raté l’occasion de remonter au classement. La Fiorentina, qui compte 56 points, occupe actuellement la huitième place du classement, tandis que son adversaire est mieux placé à la sixième place avec 59 points.

La Louve n’a pas eu de résultats très encourageants lors des dernières journées, en fait, ils n’ont pas gagné lors de leurs trois derniers matchs et cela leur a coûté cher face à des clubs comme la Lazio ou l’Atalanta, qui sont dans la course pour accéder à la Ligue Europa.

Au vu de l’historique entre les deux clubs, il semble que les choses se présentent mieux pour la Roma, qui compte cinq victoires en cinq matchs joués contre la Fiorentina.

La Viola aborde ce match après une défaite 1-0 face à l’AC Milan grâce à l’unique but de Rafael Leao. Les hommes de Vincenzo Italiano ont maintenant perdu quatre matchs d’affilée et restent à la huitième place du classement avec 56 points, à trois points de leur adversaire, dernier club à se qualifier pour la troisième compétition européenne.

L’AS Roma, quant à elle, vient de s’imposer 1-0 à domicile face à Leicester City grâce à un but de Tammy Abraham et se qualifie pour la finale de la Conference League, où elle affrontera Feyenoord. En Serie A, la Louve vient de faire match nul 0-0 avec Bologne et n’a pas gagné depuis trois matchs. L’équipe du Special One occupe la septième place avec 59 points.

Composition probable pour Fiorentina – AS Roma :

Fiorentina : Pietro Terracciano ; Lorenzo Venuti, Nikola Maksimovic, Igor Júlio, Cristiano Biraghi ; Youssef Maleh, Lucas Torreira, Alfred Duncan ; Jonathan Ikoné, Arthur Cabral et Nicolás González.

AS Roma : Rui Patricio ; Gianluca Maldini, Chris Smalling, Roger Ibanez ; Rick Karsdorp, Bryan Cristante, Sergio Oliveira, Nicola Zalewski ; Lorenzo Pellegrini ; Nicoló Zaniolo et Tammy Abraham.