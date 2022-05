Voir les buts de OM – OL : Victoire de l’Olympique Lyonnais 3-0

Enorme victoire de l’olympique Lyonnais ce soir à Marseille 3 -0 avec des buts de Lukeba à la 55ème minute, de Dembélé à la 76ème minute et de Toko Ekambi à la 88ème minute. L’Olympique Lyonnais s’impose largement au stade Vélodrome et revient au contact des places européennes, à 2 points de Strasbourg, 6e, et 5 de Nice, 5e. L’OM, pour sa part, conserve la deuxième place mais voit Rennes et Monaco revenir à trois points.

88ème minute : Toko Ekambi marque le troisième but

Sur un contre rapide, Tete remonte le ballon puis joue un une-deux avec Paqueta. Dans la surface, le Lyonnais centre au deuxième poteau vers Toko Ekambi qui marque du gauche dans le but vide.

87' Et ça fait 3 avec Karl Tokooooooo Ekambi !!#OMOL 0-3 pic.twitter.com/GS9lDwSYZ8 — Olympique Lyonnais (@OL) May 1, 2022

76ème minute : Dembélé double le score !

Sur un contre lancé par Paqueta, Gusto est trouvé sur le côté droit. Malgré le marquage d’Harit, le latéral parvient à appuyer son centre. Il trouve dans les six mètres Dembélé qui est libre de place une tête imparable dans le but de Lopez, pris de vitesse.

76' C'est ça Moussaaaaaaaaaaa !! Gros travail de @gusto_malo qui centre devant le but où notre capitaine @MDembele_10 place une tête imparable !!#OMOL 0-2 pic.twitter.com/r3yb7grphO — Olympique Lyonnais (@OL) May 1, 2022

55ème minute : Lukeba ouvre le score

Emerson se charge d’un coup franc sur le côté droit. Sur une frappe enroulée du gauche, sa frappe est contrée qui trouve Dembélé au deuxième poteau, qui bute sur Lopez. A la retombée du ballon, Lukeba pousse le ballon du gauche dans le but vide.

55' CASTELLOOOOOOOOOO LUKEBAAAAAA !! Notre défenseur est à l'affût après un coup franc détourné d'Emerson. Moussa Dembélé se heurte à Lopez mais c'est bien Castello Lukeba pousse le ballon au fond !!#OMOL 0-1 pic.twitter.com/1yFAbPQqjM — Olympique Lyonnais (@OL) May 1, 2022