Olympico : Les compos probables de OM – OL

Marseille aborde son match à domicile à la deuxième place de la Ligue 1 avec un bilan de 19 victoires, 8 nuls et 7 défaites pour atteindre 65 points. Marseille tentera de profiter du choc contre Lyon pour essayer de se détacher de Rennes dans la course à la qualification pour la Ligue des champions . Il est primordial pour Marseille de gagner ce match et de commencer à se rapprocher des tickets européens en Ligue 1.

Cette saison, l’équipe a réussi à aligner une équipe complète avec une ligne d’attaque puissante composée de Dimitri Payet, Arkadiusz Milik et Cengiz Under, avec une moyenne de 28 buts et 12 passes décisives à eux trois. Leurs buts ont permis à l’équipe d’arriver là où elle est et ils chercheront à valider leur ticket pour la prochaine LDC.

Lyon se rend au Stade Vélodrome avec pour seule mission de se rapprocher de Strasbourg et de Nice pour obtenir son billet pour la ligue Europa de la saison prochaine. Pour l’instant, ils occupent la huitième place en Ligue 1 avec 52 points après 14 victoires, 11 nuls et neuf défaites. Les Lyonnais doivent s’imposer car leurs chances de finir dans les cinq premiers s’amenuisent à chaque match et ce pourrait être une chance de terminer la saison parmi les cinq premiers. Lyon cherchera à surprendre avec Moussa Dembele, Karl Toko Ekambi et Lucas Paqueta, tout dépendra de ce qu’ils pourront apporter offensivement pour prendre la victoire.

Le onze probable de l’OM : Pau Lopez – Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Gueye, Kamara, Gerson – Payet, Milik, Ünder.

Le onze probable de l’OL : Lopes – Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson – Paqueta, Thiago Mendes, Aouar – Tetê, Dembélé, Toko Ekambi.