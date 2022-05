Les deux équipes abordent cette journée avec une envie certaine de gagner et on peut s’attendre à un match ouvert ou les deux équipes voudront sans aucun doute repartir avec les trois points. Ils ont tous deux battu leurs rivaux lors de leur dernier match et seront à la recherche d’une nouvelle victoire.

OM-OL : sur quelle chaîne ou streaming et à quelle heure ?

La 35ème journée de Ligue 1 va nous offrir un duel entre Marseille et Lyon, match qui va débuter à partir de 20:45. Cette rencontre sera diffusée à la télévision. Le match Marseille – Lyon sera visible à la télévision sur Prime Video, le coup d’envoi étant fixé à 20:45. Si vous voulez regarder OM-OL en live vidéo streaming, il vous faudra donc vous abonner à Amazon Prime et à l’option Le Pass Ligue 1 et ensuite télécharger l’application gratuite Prime Vidéo sur votre mobile ou tablette.

Le 1️⃣1️⃣ olympien qui débutera la rencontre 👊 🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 #OMOL pic.twitter.com/BX8sJxrlpp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2022

L’Olympique de Marseille a battu le Stade de Reims 1-0 lors de son précédent match et cherchera à obtenir un autre résultat favorable à domicile. Lors des 4 derniers matchs joués, l’OM a gagné 3 matchs et perdu 1. L’Olympique lyonnais revient en forme après avoir battu Montpellier 5-2. Lors de ses derniers matchs, ils ont gagné 2 fois, perdu 1 fois et fait 1 match nul.

En Ligue 1, le champion est déjà connu, puisque le PSG a été sacré lors de la dernière journée. Marseille, qui occupe la deuxième place, doit encore se battre pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions de l’UEFA. Pour cet objectif, le match contre l’OL est vital.

De son côté, Lyon n’a pas connu une année brillante et, à quatre journées de la fin du championnat de France, il occupe la 8e place avec 52 points. Il doit donc gagner tout ce qui lui reste pour tenter d’accéder à une compétition internationale l’année prochaine.

