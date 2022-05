Madrid, champions de la Liga 2021-22 !

Le Real Madrid a été proclamé champion de La Liga 2021/2022 après avoir battu l’Espanyol au Santiago Bernabéu grâce à des buts de Rodrygo, Asensio et Benzema (4-0). Les hommes d’Ancelotti n’avaient besoin que de 81 points pour décrocher le titre, à quatre journées de la fin.

C’est le 35e titre de champion que les Blancs ont remporté. La dernière remonte à la saison 2019-2020 et cette saison, le Real Madrid n’a rencontré que peu d’opposition de la part de ses plus grands rivaux, le Barça et l’Atlético de Madrid, Séville n’étant finalement pas en mesure de suivre le rythme du Real sur toute la saison.

Les Madrilènes fêtent le titre quatre jours avant d’accueillir Manchester City à Bernabeu en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le match aller s’est terminé sur le score de 3-2 et, compte tenu des matches à élimination directe joués, tout est ouvert.