Demi-finales de la Conference League : Ils rêvent tous de la petite finale européenne

La finale de la troisième compétition continentale, la Conference League, est pour très bientôt. En plus de la Ligue Europa, les deux matchs de demi-finale entre Leicester et la Roma (21h00) et Feyenoord et l’Olympique de Marseille (21h00) seront joués aujourd’hui. Tous chercheront à obtenir un billet pour la finale à Tirana le 25 mai, où le vainqueur gagnera également une place pour la Ligue Europa de la saison prochaine.

Leicester-Roma

Mourinho et Brendan Rodgers veulent jouer une finale. La Roma et Leicester sont deux équipes habituées aux sommets du football européen, la scène sera donc trop petite pour elles, même si le spectacle est assuré. Tammy Abraham reviendra en Angleterre en tueur impitoyable, tandis que les Foxes voudront rattraper une saison médiocre par une performance à la hauteur du défi.

La Roma tentera de briser la malédiction de n’avoir jamais gagné un match à l’extérieur en demi-finale d’une compétition de l’UEFA. Leicester, quant à lui, n’a perdu qu’un seul match à domicile en compétition européenne depuis 1998, remportant 10 des 16 rencontres.

Les Anglais se sont difficilement débarrassés du PSV (1-2 sur l’ensemble des deux matchs) en quart de finale, tandis que les Italiens se sont débarrassés de Bodo Glimt, toujours aussi maladroit, 2-5 sur l’ensemble des deux matchs.

Alignements probables :

Leicester : Schmeichel ; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne ; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall ; Albrighton, Iheanacho et Barnes.

Roma : Rui Patricio ; Mancini, Smalling, Ibanez ; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski ; Zaniolo et Abraham.

Feyenoord-Marseille

Feyenoord et Marseille sont deux géants « dormants » en Europe. Les Néerlandais, qui ont passé ces dernières années dans l’ombre de l’Ajax dans la lutte pour l’Eredivisie, ont l’occasion de remporter leur premier titre continental depuis plus de quatre décennies. Leur dernier trophée européen était la Coupe de l’UEFA en 73/74. L’OM a vu l’arrivée de Jorge Sampaoli ramener la croyance auprès des supporteurs, après quelques années difficiles avec beaucoup d’inconstance et des problèmes constants à l’intérieur du club.

Les olympiens ont accédé à la Conference League après avoir terminé troisième de leur groupe d’Europa League, et ont éliminé Qarabag, Bâle et le PAOK pour atteindre les demi-finales. Payet veut apporter un trophée au Vélodrome. L’équipe néerlandaise a éliminé le Partizan et le Slavia Prague avant d’atteindre ce tour.

Composition probable :

Feyenoord : Marciano ; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia ; Toornstra, Aursnes, Orkun Kökçü ; Nelson, Dessers et Sinisterra.

L’OM : Mandanda; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Rongier, Gueye; Harit, Bakambu et Payet